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06 марта 2017 года 10:44
В рубле вновь обещают превалировать консолидационные настроения в сторону локальных минимумов прошлой недели - Росбанк
"Российский рубль продолжает находить все новые поводы для укрепления. По итогам пятничной сессии, курс USD/RUB опустился еще на 1,1%, до 58.24, следуя общему настроению в валютах развивающихся стран, а также отражая локальный позитив от сообщения, что объем дневных покупок иностранной валюты Минфином в период с 7 марта по 6 апреля (3,2 млрд руб. в эквиваленте) снизится почти вдвое с уровней предыдущего месяца (6,3 млрд руб.). Опасения некоторых участников рынка, что Министерство будет более активно использовать данные операции для ускоренного обесценения рубля, не подтвердились. Данная позиция Минфина, пусть и позитивная для рубля, была скорее ожидаема, чего не скажешь о поступивших на прошлой неделе сигналов из США, что ФРС готова к более быстрому повышению процентных ставок. Как следствие, на текущей неделе в рубле вновь обещают превалировать консолидационные настроения в сторону локальных минимумов прошлой недели (USD/RUB 59) как минимум", - комментируют ситуацию аналитики Росбанка.
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06 марта 2017 года 14:40
Скорее всего, Россети выплатят дивиденды в размере 25% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ - ИК "Велес Капитал"
Россети представили отчётность по РСБУ за 2016 г., отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. Выручка выросла в 4,1 раза до 26,6 млрд руб. Без учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль составила 21,4 млрд. рублей и выросла по сравнению с 2015 годом в 6 раз. Себестоимость продаж... читать дальше
.06 марта 2017 года 13:42
Комфортным диапазоном для торговли является диапазон от 58 до 60 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
"Стало известно, что с 7 марта по 6 апреля правительство купит валюты всего лишь 70,5 млрд рублей. Это на 38% меньше, чем в предыдущий период, - говорится в обзоре эксперта компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задоя. - Минфин объяснил причину снижения объема интервенций недобором нефтегазовых... читать дальше
.06 марта 2017 года 13:24
Минфин вновь может пересмотреть планы по управлению допдоходами и свободными средствами на счетах Казначейства - Уралсиб
Минфин РФ, который потенциально заинтересован в более слабом курсе рубля и который не добился ослабления, начав в феврале интервенции, вновь может пересмотреть планы по управлению допдоходами и свободными средствами на счетах Казначейства, сосредоточившись, как и в прошлом году, на увеличении... читать дальше
.06 марта 2017 года 13:00
"В понедельник на утренней сессии доллар вновь предпринял попытку протестировать отметку 58,50 относительно рубля, однако это усилие оказалось безуспешным, - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. -... читать дальше
.06 марта 2017 года 12:46
"Ослабление рубля, начавшееся на прошлой неделе, будет продолжаться. Нефтяные цены остались на прежних уровнях, поэтому факторов поддержки для рубля нет, российская валюта, начинающая неделю с уровней 58,35 за доллар, достаточно быстро упадет до 59, а затем движение вниз продолжится. На фоне... читать дальше
.06 марта 2017 года 12:35
"Давление на нефтяные цены нарастает. По итогам минувшей недели стоимость Brent снизилась на ~0.6%, WTI на ~1.5%, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Похоже, что после того как «черное золото» уже более 3-х месяцев торгуется в достаточно узком диапазоне, участники рынка, лишенные... читать дальше
.06 марта 2017 года 12:20
"Новую неделю начинаем без особых идей, но уже практически при 100%-ной уверенности в повышении ставки ФРС на следующей неделе. Дж. Йеллен в своём выступлении в пятницу заявила, что такое решение, вероятно, будет целесообразным. Учитывая ужесточение риторики представителей ФРС в последние недели,... читать дальше
.06 марта 2017 года 12:08
Выступление Главы ФРС Джаннет Йеллен в пятницу практически не оставило интриги в вопросе повышения ставки ФРС в марте, рыночная оценка данной вероятности на сегодняшнее утро возросла до 96%, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. В частности, глава ФРС отметила, что повышение ставки... читать дальше
.06 марта 2017 года 11:45
Москва. 6 марта. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов растерял весь прирост на фоне снижения европейских фондовых площадок и нефти, индекс ММВБ опустился в район 2055 пунктов; выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" после сильного отчета компании за 2016 год. читать дальше
.06 марта 2017 года 11:42
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) со 160 рублей до 136 рублей за штуку и с $4,4 до $4,2 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК. Кроме того,... читать дальше
.06 марта 2017 года 11:26
"Рубль не сильно потерял с окончанием налогового периода. Характер торгов становится менее волатильным, поскольку основным драйвером для российской валюты остается динамика нефтяных котировок. Основным краткосрочным риском для рубля является глобальное укрепление доллара в свете быстро... читать дальше
.06 марта 2017 года 11:11
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация до "держать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.06 марта 2017 года 10:32
"Российский рынок оказался во власти нисходящей тенденции. Однако всему есть своё логическое объяснение. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 1 марта, фонды, ориентированные на российские акции, зарегистрировали чистый отток в размере $265 млн. На рынке ОФЗ пока нет столь ярко выраженных... читать дальше
.06 марта 2017 года 10:30
нвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) со 160 рублей до 136 рублей за штуку и с $4,4 до $4,2 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для акций и ADR... читать дальше
.06 марта 2017 года 10:18
"Рынок откроется малым повышением по индексу ММВБ на фоне разнонаправленного движения азиатских фондовых индексов. Рубль может укрепиться благодаря росту котировок нефти. Рост возможен на фоне встречи руководителей крупных нефтяных компаний, министров энергетики разных стран на нефтяном форуме в... читать дальше
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