В рубле вновь обещают превалировать консолидационные настроения в сторону локальных минимумов прошлой недели - Росбанк

"Российский рубль продолжает находить все новые поводы для укрепления. По итогам пятничной сессии, курс USD/RUB опустился еще на 1,1%, до 58.24, следуя общему настроению в валютах развивающихся стран, а также отражая локальный позитив от сообщения, что объем дневных покупок иностранной валюты Минфином в период с 7 марта по 6 апреля (3,2 млрд руб. в эквиваленте) снизится почти вдвое с уровней предыдущего месяца (6,3 млрд руб.). Опасения некоторых участников рынка, что Министерство будет более активно использовать данные операции для ускоренного обесценения рубля, не подтвердились. Данная позиция Минфина, пусть и позитивная для рубля, была скорее ожидаема, чего не скажешь о поступивших на прошлой неделе сигналов из США, что ФРС готова к более быстрому повышению процентных ставок. Как следствие, на текущей неделе в рубле вновь обещают превалировать консолидационные настроения в сторону локальных минимумов прошлой недели (USD/RUB 59) как минимум", - комментируют ситуацию аналитики Росбанка.