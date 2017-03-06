ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг акций и депозитарных расписок Газпрома до "держать"

Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) со 160 рублей до 136 рублей за штуку и с $4,4 до $4,2 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для акций и ADR "Газпрома" была понижена с "покупать" до "держать".