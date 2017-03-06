Ещё рано говорить о завершении распродаж на рынке акций - "Открытие Брокер"

"Российский рынок оказался во власти нисходящей тенденции. Однако всему есть своё логическое объяснение. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 1 марта, фонды, ориентированные на российские акции, зарегистрировали чистый отток в размере $265 млн. На рынке ОФЗ пока нет столь ярко выраженных негативных настроений, поэтому ситуация остаётся относительно стабильной. Индекс ММВБ выполнил первую цель коррекции до 2030 пунктов, где обнаружил поддержку и попытался развернуться. Однако ещё рано говорить о завершении распродаж, которые имеют своей целью полную ликвидацию последствий «ралли Трампа»", - комментирует аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.