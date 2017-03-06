06 марта 2017 года 10:18
Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов понедельника на фоне дешевеющей нефти
Москва. 6 марта. Доллар США и евро растут в начале торгов на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 58,25-58,35 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,31 руб./$1 (+7,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 61,82 руб./EUR1 (+8,8 копейки), стоимость бивалютной корзины выросла на 8,1 копейки по отношению к уровню закрытия пятницы, составив 59,89 рубля.
Доллар при этом оказался на 60,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,3 копейки выше официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", курс рубля к доллару и евро в начале понедельника снижается, реагируя на снижение нефтяных цен, которые падают в ходе азиатских торгов в понедельник, так как рынок соблюдает осторожность из-за сомнений в устойчивом сокращении нефтедобычи в России и сигналов роста ее производства в США. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК опустилась на 0,66% - до $55,53 за баррель. Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,75% - до $52,93 за баррель.
Согласно данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", в феврале Россия сохранила близкие к январским темпы производства нефти - 11,11 млн баррелей в сутки (б/с) (-0,018%). Таким образом, среднесуточная добыча нефти в феврале ниже октябрьской на 1,077%, или на 121 тыс. б/с. Как сообщалось, в конце 2016 года страны ОПЕК договорились снизить добычу на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 года в течение первого полугодия. Страны не-ОПЕК берут на себя обязательство снизить добычу на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию.
Опубликовано: /Финмаркет/
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(добавлена таблица)
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