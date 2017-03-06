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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Сегодня в первой половине дня вероятно продолжение консолидации как по индексу РТС, так и по валютной паре доллар-рубль - ИФ "Олма"
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06 марта 2017 года 10:02

Сегодня в первой половине дня вероятно продолжение консолидации как по индексу РТС, так и по валютной паре доллар-рубль - ИФ "Олма"

"Сегодня в первой половине дня вероятно продолжение консолидации как по индексу РТС, так и по валютной паре доллар-рубль. Тем временем опасения в отношении денежной политики США постепенно нарастают – оценка вероятности повышения базовой процентной ставки в марте текущего года, рассчитанная Bloomberg по данным срочного рынка, находится выше 90%. Однако сама по себе предсказуемость действий регулятора может позитивно отразится на динамике мировых фондовых индексов в краткосрочной перспективе," - отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.

Опубликовано: /ИФ "Олма" /
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