Сегодня в первой половине дня вероятно продолжение консолидации как по индексу РТС, так и по валютной паре доллар-рубль - ИФ "Олма"

"Сегодня в первой половине дня вероятно продолжение консолидации как по индексу РТС, так и по валютной паре доллар-рубль. Тем временем опасения в отношении денежной политики США постепенно нарастают – оценка вероятности повышения базовой процентной ставки в марте текущего года, рассчитанная Bloomberg по данным срочного рынка, находится выше 90%. Однако сама по себе предсказуемость действий регулятора может позитивно отразится на динамике мировых фондовых индексов в краткосрочной перспективе," - отмечает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.