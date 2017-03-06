На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 6 марта. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы слабо увеличились в пятницу после выступления сразу нескольких ключевых представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США. "На нашей встрече позднее в этом месяце Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет оценивать, продолжает ли ситуация с занятостью и инфляцией развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, и в этом случае дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам, вероятно, будет необходима", - заявила глава ФРС Джанет Йеллен.

Выступления руководителей Федрезерва в последние несколько дней усилили ожидания подъема процентных ставок уже на мартовском заседании. Сейчас котировки фьючерсов оценивают вероятность такого шага в 82%, в то время как всего неделю назад шансы на это были ниже 20%, согласно данным CME FedWatch. Следующее заседание FOMC пройдет 14-15 марта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно, оптимизму способствуют новые плановые показатели Китая, но положительная динамика в Японии и Южной Корее ограничена из-за ракетных испытаний КНДР. Внимание инвесторов, на прошлой неделе внимательно следивших за политическими и экономическими новостями из США, вновь переключилось на региональные события. В ночь на понедельник Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистических ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 300 км от побережья страны.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3% вслед за ралли горнодобывающих компаний на новостях из КНР. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,47%. Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,3%, индийский Sensex - на 0,7%. Сингапурский FTSE Straits Times потерял 0,2%, таиландский SE THAI - 0,4%.

Китай ожидает очередного замедления темпов роста экономики в 2017 году - до примерно 6,5% против целевого диапазона от 6,5% до 7% и фактических 6,7% в прошлом году, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Вместе с тем Пекин продолжит реформы, призванные снизить финансовые риски и наращивание долгов предприятий, повысить открытость экономики для внешнего мира.

В свою очередь нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник, рынок соблюдает осторожность из-за сомнений в устойчивом сокращении нефтедобычи в России и сигналов роста ее производства в США. Как отмечает CNBC, внимание рынка в ближайшие сессии будет сосредоточено на встрече лидеров нефтяной отрасли на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, которая пройдет с 6 по 10 марта. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:47 МСК опустилась на 0,55% - до $55,59 за баррель. Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,64% - до $52,99 за баррель.

Согласно данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", в феврале Россия сохранила близкие к январским темпы производства нефти - 11,11 млн баррелей в сутки (б/с) (-0,018%). Таким образом, среднесуточная добыча нефти в феврале ниже октябрьской на 1,077%, или на 121 тыс. б/с. Как сообщалось, в конце 2016 года страны ОПЕК договорились снизить добычу на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 года в течение первого полугодия. Страны не-ОПЕК берут на себя обязательство снизить добычу на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию. Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации в седьмой раз подряд. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию семь нефтяных установок в США, их число достигло 609, при этом общее количество эксплуатируемых буровых выросло на 2 - до 753.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 3 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,772 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,093 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 3 марта снизился всего на 0,03% и составил 104,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds практически не изменился за день, составив 494,71 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД БО-03" (-0,58%), "ГТЛК-02" (-0,13%) и "РЖД-23" (-0,1%), а в лидерах роста - "Ростелеком (MOEX: RTKM) БО-01" (+0,18%), "МТС-07" (+0,11%) и "Внешэкономбанк-001Р-02" (+0,05%).

Облигации Татфондбанка (MOEX: TATF) упали в пятницу в цене на 40%, их доходность достигла 120-137% на новостях об отзыве лицензии у банка. В частности, котировки биржевых облигаций Татфондбанка серии БО-11 упали в ходе торгов на "Московской бирже" почти на 40% - до 13,81% от номинала (доходность к погашению - 136,52% годовых), а биржевые облигации серии БО-13 подешевели на 40% - до 13,8% от номинала (доходность к погашению - 121,44% годовых).

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка (Казань), говорится в сообщении ЦБ. Лицензия отозвана с 3 марта. "При неудовлетворительном качестве активов Татфондбанк неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала)", - говорится в сообщении регулятора. Руководство и собственники банка не приняли действенные меры по нормализации его деятельности. При этом ввиду низкого качества активов осуществление процедуры финансового оздоровления Татфондбанка с привлечением государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) и его кредиторов на разумных экономических условиях не представлялось возможным, полагает ЦБ РФ.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) завершило размещение облигаций серии БО-П01 объемом 13 млрд рублей. Сбор заявок на бонды прошел 28 февраля - 1 марта. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 13% годовых. Купоны по выпуску полугодовые. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 5-летним бумагам предусмотрена оферта через 3 года. Облигации размещены в рамках программы облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) разместило биржевые облигации серии БО-11 на 15 млрд рублей из заявленного объема в 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона бумаг серии БО-11 установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-20-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 15 лет. По бумагам предусмотрены 4-летняя оферта и 10-летняя оферта. Book building облигаций проходил 17 февраля.

Совет директоров Локо-банка принял решение о продлении на 5 лет срока обращения биржевых облигаций серий БО-05 и БО-06. Таким образом, погашение серии БО-05 планируется перенести с 17 июля 2018 года на 11 июля 2023 года, серии БО-06 - с 2 апреля 2020 года на 27 марта 2025 года. Банк в июле 2013 года разместил 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых. Ставку 2-го купона эмитент установил в размере 9,5% годовых, 3-4-го купонов - 11,5% годовых, 5-6-го купонов - 14% годовых, 7-8-го купонов - 12,55% годовых. В августе 2015 года банк доразместил выпуск на 1 млрд рублей. Таким образом, объем выпуска в обращении в настоящее время составляет 4 млрд рублей. 6-й выпуск биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей банк разместил в апреле 2015 года. Пятилетние бонды имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 17% годовых, 3-4-го купонов - 13,75% годовых, 5-8-го купонов - 14% годовых.

ООО "ОВК Финанс" (входит в группу компаний "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN), ОВК) определило ставку 6-го купона биржевых облигаций серии БО-01 в размере 14,5% годовых (72,3 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила дебютные биржевые облигации на 15 млрд рублей в сентябре 2014 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 12,50% годовых. Ставка 2-10-го купонов равна ставке по сделкам РЕПО, совершаемым Банком России, плюс 3,5%, но не менее 12% и не более 16%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций эмитентом по требованию их владельцев.