06 марта 2017 года 09:45
Утренние прогнозы: нейтральность с небольшими откатами
На утро понедельника аналитики прогнозируют в основном нейтральные движения на рынке акций РФ или небольшие откаты индексов.
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2055 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона".
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок на открытии понедельника, вероятно, умеренно потеряет. В течение ближайших сессий возможны попытки возобновить повышение. Рост котировок, скорее всего, стоит использовать для продаж от пунктов по индексу ММВБ. Основной целью снижения предположительно выступает 1800-1900. Локальный ориентир для спекулятивных покупок определяем в районе 2010-2030 пунктов по индексу ММВБ".
ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "Российский рынок акций откроется в районе уровней закрытия предыдущей недели. Однако в дальнейшем возможно возобновление роста цен на нефть, что будет способствовать покупкам в российских активах".
"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно негативный внешний фон, что может привести к откату индекса ММВБ в район 2050 пунктов при открытии сессии. В дальнейшем наиболее вероятна консолидация в диапазоне 2035-2065 пунктов".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Индекс ММВБ выполнил первую цель коррекции до 2030 пунктов, где обнаружил поддержку и попытался развернуться. Однако ещё рано говорить о завершении распродаж, которые имеют своей целью полную ликвидацию последствий "ралли Трампа".
Опубликовано: /Финмаркет/
.
06 марта 2017 года 14:40
Россети представили отчётность по РСБУ за 2016 г., отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. Выручка выросла в 4,1 раза до 26,6 млрд руб. Без учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль составила 21,4 млрд. рублей и выросла по сравнению с 2015 годом в 6 раз. Себестоимость продаж... читать дальше
.
06 марта 2017 года 13:42
"Стало известно, что с 7 марта по 6 апреля правительство купит валюты всего лишь 70,5 млрд рублей. Это на 38% меньше, чем в предыдущий период, - говорится в обзоре эксперта компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задоя. - Минфин объяснил причину снижения объема интервенций недобором нефтегазовых... читать дальше
.
06 марта 2017 года 13:24
Минфин РФ, который потенциально заинтересован в более слабом курсе рубля и который не добился ослабления, начав в феврале интервенции, вновь может пересмотреть планы по управлению допдоходами и свободными средствами на счетах Казначейства, сосредоточившись, как и в прошлом году, на увеличении... читать дальше
.
06 марта 2017 года 13:00
"В понедельник на утренней сессии доллар вновь предпринял попытку протестировать отметку 58,50 относительно рубля, однако это усилие оказалось безуспешным, - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. -... читать дальше
.
06 марта 2017 года 12:46
"Ослабление рубля, начавшееся на прошлой неделе, будет продолжаться. Нефтяные цены остались на прежних уровнях, поэтому факторов поддержки для рубля нет, российская валюта, начинающая неделю с уровней 58,35 за доллар, достаточно быстро упадет до 59, а затем движение вниз продолжится. На фоне... читать дальше
.
06 марта 2017 года 12:35
"Давление на нефтяные цены нарастает. По итогам минувшей недели стоимость Brent снизилась на ~0.6%, WTI на ~1.5%, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Похоже, что после того как «черное золото» уже более 3-х месяцев торгуется в достаточно узком диапазоне, участники рынка, лишенные... читать дальше
.
06 марта 2017 года 12:20
"Новую неделю начинаем без особых идей, но уже практически при 100%-ной уверенности в повышении ставки ФРС на следующей неделе. Дж. Йеллен в своём выступлении в пятницу заявила, что такое решение, вероятно, будет целесообразным. Учитывая ужесточение риторики представителей ФРС в последние недели,... читать дальше
.
06 марта 2017 года 12:08
Выступление Главы ФРС Джаннет Йеллен в пятницу практически не оставило интриги в вопросе повышения ставки ФРС в марте, рыночная оценка данной вероятности на сегодняшнее утро возросла до 96%, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. В частности, глава ФРС отметила, что повышение ставки... читать дальше
.
06 марта 2017 года 11:45
Москва. 6 марта. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов растерял весь прирост на фоне снижения европейских фондовых площадок и нефти, индекс ММВБ опустился в район 2055 пунктов; выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" после сильного отчета компании за 2016 год. читать дальше
.
06 марта 2017 года 11:42
(добавлена таблица)
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) со 160 рублей до 136 рублей за штуку и с $4,4 до $4,2 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК.
Кроме того,... читать дальше
.
06 марта 2017 года 11:26
"Рубль не сильно потерял с окончанием налогового периода. Характер торгов становится менее волатильным, поскольку основным драйвером для российской валюты остается динамика нефтяных котировок. Основным краткосрочным риском для рубля является глобальное укрепление доллара в свете быстро... читать дальше
.
06 марта 2017 года 11:11
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.
Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация до "держать".
По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.
06 марта 2017 года 10:44
"Российский рубль продолжает находить все новые поводы для укрепления. По итогам пятничной сессии, курс USD/RUB опустился еще на 1,1%, до 58.24, следуя общему настроению в валютах развивающихся стран, а также отражая локальный позитив от сообщения, что объем дневных покупок иностранной валюты... читать дальше
.
06 марта 2017 года 10:32
"Российский рынок оказался во власти нисходящей тенденции. Однако всему есть своё логическое объяснение. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 1 марта, фонды, ориентированные на российские акции, зарегистрировали чистый отток в размере $265 млн. На рынке ОФЗ пока нет столь ярко выраженных... читать дальше
.
06 марта 2017 года 10:30
нвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) со 160 рублей до 136 рублей за штуку и с $4,4 до $4,2 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК.
Кроме того, рекомендация для акций и ADR... читать дальше
.