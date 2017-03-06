Утренние прогнозы: нейтральность с небольшими откатами

На утро понедельника аналитики прогнозируют в основном нейтральные движения на рынке акций РФ или небольшие откаты индексов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2055 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок на открытии понедельника, вероятно, умеренно потеряет. В течение ближайших сессий возможны попытки возобновить повышение. Рост котировок, скорее всего, стоит использовать для продаж от пунктов по индексу ММВБ. Основной целью снижения предположительно выступает 1800-1900. Локальный ориентир для спекулятивных покупок определяем в районе 2010-2030 пунктов по индексу ММВБ".

ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "Российский рынок акций откроется в районе уровней закрытия предыдущей недели. Однако в дальнейшем возможно возобновление роста цен на нефть, что будет способствовать покупкам в российских активах".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно негативный внешний фон, что может привести к откату индекса ММВБ в район 2050 пунктов при открытии сессии. В дальнейшем наиболее вероятна консолидация в диапазоне 2035-2065 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Индекс ММВБ выполнил первую цель коррекции до 2030 пунктов, где обнаружил поддержку и попытался развернуться. Однако ещё рано говорить о завершении распродаж, которые имеют своей целью полную ликвидацию последствий "ралли Трампа".