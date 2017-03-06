Brent снизилась до $55,7

Американские фондовые индексы слабо увеличились в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник.

Американские фондовые индексы слабо увеличились в пятницу после выступления сразу нескольких ключевых представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США.

За последние пять рабочих дней Standard & Poor's 500 поднялся на 0,7%. В результате он завершил "в плюсе" шестую неделю подряд, несмотря на самое сильное в этом году падение в четверг, сообщает MarketWatch.

Значение Dow Jones Industrial Average за пять торгов повысилось на 0,9%, таким образом, индекс продемонстрировал подъем по итогам четвертой недели подряд. Nasdaq Composite с пятницы по пятницу увеличился на 0,4%.

С начала текущего года прирост трех основных индексов составляет 6-9%, поскольку инвесторы продолжают надеяться на стимулирующие меры со стороны нового президента США Дональда Трампа.

"На нашей встрече позднее в этом месяце Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) будет оценивать, продолжает ли ситуация с занятостью и инфляцией развиваться в соответствии с нашими ожиданиями, и в этом случае дальнейшая корректировка ставки по федеральным фондам, вероятно, будет необходима", - заявила глава ФРС Джанет Йеллен.

Выступления руководителей Федрезерва в последние несколько дней усилили ожидания подъема процентных ставок уже на мартовском заседании. Сейчас котировки фьючерсов оценивают вероятность такого шага в 82%, в то время как всего неделю назад шансы на это были ниже 20%, согласно данным CME FedWatch.

Следующее заседание FOMC пройдет 14-15 марта.

"Повышение ставок в марте уже в основном заложено в цены", - отмечает старший инвестиционный аналитик Russell Investments Вутер Старкенбум. По его словам, одновременные заявления представителей ФРС о возможности скорого подъема стоимости кредитования являются согласованными усилиями, направлены на то, чтобы подготовить к этому рынок.

"В некотором смысле, они сейчас загнали себя в угол с необходимостью повышения в этом месяце, а если они решать не делать этого потому, что отчет по занятости окажется слабым, они могут создать волатильность", - полагает эксперт.

Пять из одиннадцати основных отраслевых групп S&P 500 выросли в пятницу, лидерами стали финансовый и медицинский секторы. В то же время снижение было зафиксировано в таких сферах, как недвижимость и коммунальные услуги, а также среди производителей товаров повседневного спроса.

Акции компании Snap, владельца приложения Snapchat, по итогам сессии подорожали на 10,7%. В четверг их цена взлетела на 44% на дебютных торгах после IPO на фоне ажиотажного спроса инвесторов на "горячие" бумаги технологических компаний.

Капитализация дискаунтера Big Lots Inc. поднялась на 3,8% благодаря хорошей финансовой отчетности.

Стоимость бумаг Goldman Sachs Group Inc. поднялась на 0,7%, Bank of America Corp. - на 0,8%.

Акции производителя сельскохозяйственной и дорожной техники Caterpillar Inc. подорожали на 0,8% после падения на 4,3% в четверг после того, как в офисах компании федеральные агенты провели обыски.

В то же время бумаги производителя спортивных товаров Nike Inc. подешевели на 1,9%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 2,74 пункта (0,01%) - до 21005,71 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов увеличился на 1,2 пункта (0,05%), составив 2383,12 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день повысилось на 9,53 пункта (0,16%) - до 5870,75 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено, оптимизму способствуют новые плановые показатели Китая, но положительная динамика в Японии и Южной Корее ограничена из-за ракетных испытаний КНДР.

Внимание инвесторов, на прошлой неделе внимательно следивших за политическими и экономическими новостями из США, вновь переключилось на региональные события, пишет MarketWatch.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3% вслед за ралли горнодобывающих компаний на новостях из КНР.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,5%, более широкий Topix - на 0,2%. Южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, ранее в ходе торгов он снижался на 0,1%.

Гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite выросли на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,3%, индийский Sensex - на 0,7%.

Сингапурский FTSE Straits Times потерял 0,2%, таиландский SE THAI - 0,4%.

Китай ожидает очередного замедления темпов роста экономики в 2017 году - до примерно 6,5% против целевого диапазона от 6,5% до 7% и фактических 6,7% в прошлом году, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Вместе с тем Пекин продолжит реформы, призванные снизить финансовые риски и наращивание долгов предприятий, повысить открытость экономики для внешнего мира.

Новые целевые показатели КНР соответствуют ожиданиям большинства экономистов. "Пекин нацелен на стабильность, а не на ужесточения", - говорится в обзоре аналитиков UBS.

В ночь на понедельник Северная Корея запустила в сторону Японского моря четыре баллистических ракеты, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, примерно в 300 км от побережья страны.

"Пуск ракет подтверждает непредсказуемость Северной Кореи", - отметил рыночный стратег IG Group Цзинъи Пань.

Бумаги второй по величине горнодобывающей компании мира Rio Tinto подорожали на 2% на торгах в Сиднее, Fortescue Metals - на 3%.

Credit Suisse повысил прогнозы цен на железную руду на 2017 и 2018 годы.

Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в понедельник, рынок соблюдает осторожность из-за сомнений в устойчивом сокращении нефтедобычи в России и сигналов роста ее производства в США.

Как отмечает CNBC, внимание рынка в ближайшие сессии будет сосредоточено на встрече лидеров нефтяной отрасли на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, которая пройдет с 6 по 10 марта.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК опустилась на 20 центов (0,36%) - до $55,70 за баррель.

Апрельский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 23 цента (0,43%) - до $53,10 за баррель.

Согласно данным ФГБУ "ЦДУ ТЭК", в феврале Россия сохранила близкие к январским темпы производства нефти - 11,11 млн баррелей в сутки (б/с) (-0,018%). Таким образом, среднесуточная добыча нефти в феврале ниже октябрьской на 1,077%, или на 121 тыс. б/с.

Как сообщалось, в конце 2016 года страны ОПЕК договорились снизить добычу на 1,2 млн б/с - до 32,5 млн б/с. Соглашение действует с 1 января 2017 года в течение первого полугодия. Страны не-ОПЕК берут на себя обязательство снизить добычу на 558 тыс. б/с, из которых 300 тыс. б/с приходится на Россию.

Объемы добычи нефти в Саудовской Аравии в феврале были ниже согласованных 10,06 млн б/с второй месяц подряд, свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg.

Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации в седьмой раз подряд. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию семь нефтяных установок в США, их число достигло 609, при этом общее количество эксплуатируемых буровых выросло на 2 - до 753.

В прошлую пятницу цена нефти Brent выросла на 0,8%, до $55,90 за баррель, WTI - на 0,7%, до $53,33 за баррель, на фоне ослабления доллара после выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.