Возможен откат индекса ММВБ в район 2050 пунктов при открытии сессии - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций стабилизировался вблизи сильного уровня поддержки (2030-2060 пунктов по индексу ММВБ), пока не находя достаточных драйверов для уверенного роста. Развивающиеся рынки находятся в фазе негативной переоценки, связываемой с повышением привлекательности долларовых активов в свете роста вероятности повышения ставки ФРС, при этом цены на нефть не демонстрируют выразительного направления движения. Приток капитала в российские фондовые активы, активизировавшийся в ноябре-декабре, в последние 2 недели сменился внушительным нетто-оттоком средств из биржевых фондов, что может являться следствием как понижения ожиданий по размеру дивидендов госкомпаний, так и нивелирования ожиданий быстрого потепления отношений России с США. Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно негативный внешний фон, что может привести к откату индекса ММВБ в район 2050 пунктов при открытии сессии. В дальнейшем наиболее вероятна консолидация в диапазоне 2035-2065 пунктов", - полагает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.