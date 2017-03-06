Открытие российского рынка акций ждем в районе 2055 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативное. Котировки майских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением на фоне сообщений о росте буровой активности в США 7-ую неделю подряд. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут потери. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2055 пунктов по индексу ММВБ, предполагая в дальнейшем увидеть колебания этого фондового индикатора вблизи текущих уровней под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.