Если поддержка на уровне 1080-1085 пунктов по РТС падёт, то стоит готовиться к серьезному откату - TeleTrade

"Индекс ММВБ закрыл пятую неделю подряд снижением. На сей раз рублевый индикатор упал на 1,73%, до отметки 2056,89 пунктов. Индекс РТС также демонстрирует потери, "похудев" в очередной раз на 1,84%, до уровня 1108,26 пунктов. Что касается перспектив валютного индекса, то они могут определится уже в ближайшие дни. На данный момент индекс очень близко подошел к уровню поддержки восходящего тренда, идущего с января 2016 года. Если поддержка на уровне 1080-1085 пунктов падёт, то игрокам на повышение придётся попрощаться с трендом на повышение и готовиться к серьезному откату. И потенциально коррекция может простираться вплоть до уровня 900-910 пунктов - это как раз 50% от всего пройденного пути", - отмечает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.