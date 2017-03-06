Перспективы роста Brent выглядят ограниченными - eToro

В пятницу котировки Brent смогли оттолкнуться от минимумов на отметке 55 долл./барр. и завершить день в "плюсе" на 1,5%. Впрочем, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас, напора "быков" не хватило, чтобы продавить актив за пределы уровня 56. Так, после масштабных потерь, понесенных в четверг, баррелю не удалось отыграться.

Даже за столь ограниченным подъемом не стояло драйверов из сырьевого сегмента. Укрепление актива было скорее обусловлено повсеместными продажами доллара, который пал жертвой массовой фиксации прибыли перед выходными после активного роста в ходе недели. В более долгосрочной перспективе фактор доллара по-прежнему представляет угрозу для удорожания Brent, поскольку рынки в ближайшее время продолжат закладывать в цены повышение ставки ФРС уже на ближайшем заседании, которое состоится 15 марта.

Между тем у нефти по-прежнему нет поводов для радости. Саудовская Аравия неожиданно снизила цены для всех своих клиентов, тем самым дав понять, что борьба за долю рынка продолжается даже теперь, когда членов ОПЕК и не-ОПЕК сплотила единая цель – вернуть рынок в равновесие.

"Тем временем вышедшие в пятницу данные Baker Hughes в очередной раз отразили рост числа буровых. На прошлой неделе количество активных установок выросло еще на 7 шт., до 609 единиц, достигнув нового полуторагодового максимума. Это усиливает понижательные риски для Brent на этой неделе, поскольку вследствие роста буровой активности мы можем также увидеть дальнейшее наращивание добычи в сланцевой индустрии США, а также увеличение запасов углеводородов, которые уже достигли рекордных значений", - отмечает специалист eToro.