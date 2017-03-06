Рынок акций созрел для локального роста - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В пятницу наш рынок показал позитивную динамику. Для локального роста наш рынок созрел, для масштабного ралли не созрел. Дата встречи Путина и Трампа по-прежнему не определена, и по некоторым данным Трамп решил не спешить со встречей. Кроме того, после пятничного выступления Джанет Йеллен новые оценки вероятности повышения ставки резко взлетели. На текущий момент шансы повышения ставки в марте составляют 77%. Базовый прогноз ФРС – 3 повышения ставки в 2017 году - не очень хорошая новость для развивающихся рынков. Цены на нефть "быкам" сейчас не помогают", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.