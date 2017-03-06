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Главная / Мнения аналитиков / Рынок акций созрел для локального роста - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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06 марта 2017 года 09:03
Рынок акций созрел для локального роста - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"В пятницу наш рынок показал позитивную динамику. Для локального роста наш рынок созрел, для масштабного ралли не созрел. Дата встречи Путина и Трампа по-прежнему не определена, и по некоторым данным Трамп решил не спешить со встречей. Кроме того, после пятничного выступления Джанет Йеллен новые оценки вероятности повышения ставки резко взлетели. На текущий момент шансы повышения ставки в марте составляют 77%. Базовый прогноз ФРС – 3 повышения ставки в 2017 году - не очень хорошая новость для развивающихся рынков. Цены на нефть "быкам" сейчас не помогают", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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06 марта 2017 года 14:40
Скорее всего, Россети выплатят дивиденды в размере 25% от скорректированной чистой прибыли по РСБУ - ИК "Велес Капитал"
Россети представили отчётность по РСБУ за 2016 г., отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Алексей Адонин. Выручка выросла в 4,1 раза до 26,6 млрд руб. Без учета переоценки финансовых вложений чистая прибыль составила 21,4 млрд. рублей и выросла по сравнению с 2015 годом в 6 раз. Себестоимость продаж... читать дальше
.06 марта 2017 года 13:42
Комфортным диапазоном для торговли является диапазон от 58 до 60 рублей за доллар - "Аналитика Онлайн"
"Стало известно, что с 7 марта по 6 апреля правительство купит валюты всего лишь 70,5 млрд рублей. Это на 38% меньше, чем в предыдущий период, - говорится в обзоре эксперта компании "Аналитика Онлайн" Глеба Задоя. - Минфин объяснил причину снижения объема интервенций недобором нефтегазовых... читать дальше
.06 марта 2017 года 13:24
Минфин вновь может пересмотреть планы по управлению допдоходами и свободными средствами на счетах Казначейства - Уралсиб
Минфин РФ, который потенциально заинтересован в более слабом курсе рубля и который не добился ослабления, начав в феврале интервенции, вновь может пересмотреть планы по управлению допдоходами и свободными средствами на счетах Казначейства, сосредоточившись, как и в прошлом году, на увеличении... читать дальше
.06 марта 2017 года 13:00
"В понедельник на утренней сессии доллар вновь предпринял попытку протестировать отметку 58,50 относительно рубля, однако это усилие оказалось безуспешным, - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. -... читать дальше
.06 марта 2017 года 12:46
"Ослабление рубля, начавшееся на прошлой неделе, будет продолжаться. Нефтяные цены остались на прежних уровнях, поэтому факторов поддержки для рубля нет, российская валюта, начинающая неделю с уровней 58,35 за доллар, достаточно быстро упадет до 59, а затем движение вниз продолжится. На фоне... читать дальше
.06 марта 2017 года 12:35
"Давление на нефтяные цены нарастает. По итогам минувшей недели стоимость Brent снизилась на ~0.6%, WTI на ~1.5%, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Похоже, что после того как «черное золото» уже более 3-х месяцев торгуется в достаточно узком диапазоне, участники рынка, лишенные... читать дальше
.06 марта 2017 года 12:20
"Новую неделю начинаем без особых идей, но уже практически при 100%-ной уверенности в повышении ставки ФРС на следующей неделе. Дж. Йеллен в своём выступлении в пятницу заявила, что такое решение, вероятно, будет целесообразным. Учитывая ужесточение риторики представителей ФРС в последние недели,... читать дальше
.06 марта 2017 года 12:08
Выступление Главы ФРС Джаннет Йеллен в пятницу практически не оставило интриги в вопросе повышения ставки ФРС в марте, рыночная оценка данной вероятности на сегодняшнее утро возросла до 96%, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. В частности, глава ФРС отметила, что повышение ставки... читать дальше
.06 марта 2017 года 11:45
Москва. 6 марта. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов растерял весь прирост на фоне снижения европейских фондовых площадок и нефти, индекс ММВБ опустился в район 2055 пунктов; выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" после сильного отчета компании за 2016 год. читать дальше
.06 марта 2017 года 11:42
(добавлена таблица) Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) со 160 рублей до 136 рублей за штуку и с $4,4 до $4,2 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК. Кроме того,... читать дальше
.06 марта 2017 года 11:26
"Рубль не сильно потерял с окончанием налогового периода. Характер торгов становится менее волатильным, поскольку основным драйвером для российской валюты остается динамика нефтяных котировок. Основным краткосрочным риском для рубля является глобальное укрепление доллара в свете быстро... читать дальше
.06 марта 2017 года 11:11
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций "Московской биржи" (MOEX: MOEX) до 117 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация до "держать". По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.06 марта 2017 года 10:44
В рубле вновь обещают превалировать консолидационные настроения в сторону локальных минимумов прошлой недели - Росбанк
"Российский рубль продолжает находить все новые поводы для укрепления. По итогам пятничной сессии, курс USD/RUB опустился еще на 1,1%, до 58.24, следуя общему настроению в валютах развивающихся стран, а также отражая локальный позитив от сообщения, что объем дневных покупок иностранной валюты... читать дальше
.06 марта 2017 года 10:32
"Российский рынок оказался во власти нисходящей тенденции. Однако всему есть своё логическое объяснение. По данным EPFR, на неделе, завершившейся 1 марта, фонды, ориентированные на российские акции, зарегистрировали чистый отток в размере $265 млн. На рынке ОФЗ пока нет столь ярко выраженных... читать дальше
.06 марта 2017 года 10:30
нвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) со 160 рублей до 136 рублей за штуку и с $4,4 до $4,2 за штуку соответственно, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для акций и ADR... читать дальше
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