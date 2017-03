Цены евробондов РФ снизились на этой неделе вслед за UST на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в марте

Москва. 3 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам текущей недели умеренно снизились вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне ожиданий повышения ставки Федрезерва США уже в середине марта. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Начало недели в целом было относительно позитивным для рынка отечественных евробондов, которые плавно росли в цене, отыгрывая рост котировок US Treasuries, отмечавшийся в конце предыдущей недели. В связи с тем, что в России было 4 выходных дня (с 23 по 26 февраля), отечественные инвесторы смогли полноценно отыграть рост рынка базовых активов лишь в понедельник. Доходность десятилетних казначейских облигаций США опустилась в пятницу, 24 февраля, к 2,3% годовых, что, возможно, было связано с позитивными ожиданиями выступления нового президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

После относительно спокойного вторника, когда участники рынка не проявляли особой активности в преддверии выступления Д.Трампа, в середине недели инициатива на рынке плавно перешла к игрокам на понижение вслед за упавшими в цене американскими казначейскими обязательствами, негативно отреагировавшими на заявления ряда представителей Федрезерва США о возможном скором повышении базовой ставки. На этом фоне доходность десятилетних US Treasuries достигла 2,46-2,47% годовых. Традиционно наибольшие потери понесли "длинные" выпуски российских евробондов с погашением в 2042-2043 годах, снижение котировок которых достигало 70-75 базисных пунктов.

Российский долговой рынок был не одинок в своем снижении. Негативная динамика базовых активов давила на все emerging markets, облигации которых снижались в цене так же, как и российские бумаги.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Джон Уильямс заявил во вторник, что возможность увеличения базовой ставки будет "серьезно обсуждаться" на мартовском заседании ФРС. В свою очередь президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил, что доводы в пользу ужесточения кредитно-денежной политики стали "гораздо более убедительными".

Чуть позже рост ожиданий подъема ставки ФРС был поддержан заявлениями члена совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. Выступая в Гарвардском университете в среду, она заявила, что экономика США движется к более стабильному росту, и постепенное повышение базовой процентной ставки, вероятно, станет уместным в скором времени. Ее коллега Джером Пауэлл, выступавший в четверг, отметил, что аргументы в пользу повышения базовой процентной ставки на мартовском заседании налицо и этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече руководства ЦБ.

В итоге, согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на мартовском заседании к концу недели составляла уже 88%, тогда как неделей ранее такая возможность оценивалась лишь в 36%.

В последний день недели расстановка сил как на мировых рынках, так и в секторе российских еврооблигаций, не претерпела заметных изменений. Тем не менее, падение котировок как базовых активов, так и отечественных евробондов замедлилось в ожидании выступления главы ФРС Джанет Йеллен в Чикаго.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели выросла на 0,06% и составила 120,19% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 25 базисных пунктов и 3 марта составил 60 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,87%, с погашением в 2042 году - на 0,96% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 10 пунктов и составил 243 базисных пункта). Евробонды с погашением в 2026 году подешевели на 0,36%, с погашением в 2023 году - на 0,24% (их спред к US Treasuries сузился на 17 пунктов - до 149 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,24%, с погашением в 2018 году - на 0,11%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе может сохраниться тенденция к плавному снижению цен на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках в ожидании скорого повышения ставок Федрезервом США, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основной риск для облигаций emerging markets, в том числе российских евробондов, связан с заметно выросшей вероятностью повышения базовой ставки ФРС уже в середине марта. При этом данный шаг со стороны американского ЦБ может вызвать, с одной стороны, новую волну роста доллара США против основных мировых валют, а с другой стороны - негативно скажется на стоимости товарных активов, в том числе на нефтяных ценах.