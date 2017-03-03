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03 марта 2017 года 19:29

Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с энергетикой, но неделю закрыл в минусе 5-й раз подряд

Москва. 3 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами энергетических компаний, индексы ММВБ и РТС закрепились выше уровней поддержки 2050 и 1100 пунктов соответственно, однако по итогам пятидневки индексы снизились пятую неделю подряд. Активность торговли несколько сократилась в ожидании выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен.

По итогам торгов индекс ММВБ подрос до 2056,89 пункта (+0,4%, утренний минимум - 2032,27 пункта), индекс РТС - до 1108,26 пункта (+0,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 7,2% на фоне укрепления рубля.

Доллар в пятницу просел до 58,47 рубля (-0,34 рубля, утром курс поднимался до 59,01 рубля) на новостях, что Минфин РФ в марте сократит объем покупки валюты на рынке из-за снижения нефтегазовых доходов. В период с 7 марта по 6 апреля Минфин выделит на покупку валюты 70,5 млрд рублей, то есть 3,2 млрд рублей в день, что в 2 раза ниже февральского показателя в 6,3 млрд рублей.

За неделю индексы ММВБ и РТС просели на 1,7-1,8%, доллар прибавил всего 2 копейки.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Газпрома" (+2,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,5% и +7,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+7,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,9%).

Акции "Газпрома" утром обновили минимум с февраля 2016 года (130,64 рубля), после чего произошел отскок на спекулятивных ожиданиях, что размер дивидендов за 2016 год может составить 25% от чистой прибыли - это, с учетом ожидаемой прибыли, больше выплат за 2015 год в размере 7,89 рубля на акцию. В среду "Газпром" (MOEX: GAZP) сообщил, что совет директоров намерен рекомендовать сохранение размера дивидендов в 2017-2019 годах в рублевом выражении на уровне не ниже выплаченных по итогам 2015 года.

В лидерах отката выступили акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3%), "Мосбиржи" (-5%, до 118,26 рубля - уровень конца декабря), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,3%) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,3%).

В пятницу снизилась фондовая Азия, проседает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,1-0,4%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%) - покупатели взяли передышку перед пятничным выступлением главы ФРС Дж.Йеллен, от которой ждут сигналов, насколько вероятен подъем базовой ставки центробанком на мартовском заседании.

Возросшие ожидания скорого повышения ставки Федрезервом способствовали существенному укреплению доллара США относительно других мировых валют, что оказало давление на нефть - цены накануне откатились к уровням 3-недельной давности. Инвесторы также опасаются, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия ОПЕК по сокращению поставок топлива.

Тем не менее, в пятницу нефть скорректировалась вверх: стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК составила $55,61 за баррель (+1% и -2,3% накануне), апрельская цена WTI - $53,13 за баррель (+1% и -2,3% в четверг).

На этой неделе представители стран ОПЕК объявили, что соблюдают договоренности о сокращении добычи примерно на 90%. Россия, не входящая в ОПЕК, но также участвующая в соглашении, сообщила о снижении добычи опережающими темпами в феврале.

Ранее Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране выросли на 1,5 млн баррелей по итогам прошлой недели, до рекордных в истории 520,2 млн баррелей. Эксперты отмечают, что без снижения запасов в США меры ОПЕК нельзя признать удачными.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, рынки слегка лихорадит в преддверии выступления главы ФРС США Дж.Йеллен, от которой инвесторы ждут подтверждения своих предположений о том, что регулятор собирается повысить ставку уже на мартовском заседании.

На российских фондовых площадках в условиях относительно стабильных цен на нефть индексы ММВБ и РТС удержали позиции выше 2050 и 1100 пунктов соответственно. Указанные уровни на текущий момент можно назвать условными границами поддержки.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, учитывая вероятность повышения ставки на ближайшем заседании ФРС почти 90%, которую закладывает рынок, каждое сказанное слово представителей американского регулятора будет оцениваться на предмет будущего решения. Рубль подрос после сообщения Минфина о снижении объема покупок валюты на открытом рынке в марте почти в 2 раза меньше, чем было в феврале.

На российском рынке среди главных аутсайдеров выступили секторы транспорта и финансов. Акции "Аэрофлота" упали после того, как некоторые инвестдома понизили рекомендации по компании после роста котировок. В финансовом секторе основной негативный вклад принесла "Мосбиржа" - инвесторы обеспокоены продолжающимся сокращением процентных доходов компании, более слабым, чем ожидалось, ростом комиссионных расходов, и при этом более существенным ростом операционных расходов, поэтому некоторые решили зафиксировать прибыль по бумагам уже сейчас.

В лидерах роста выступили акции сектора электроэнергетики, поскольку после волны распродаж в начале недели акции некоторых эмитентов снова стали привлекательны для покупки.

Главный аналитик компании "Международный финансовый центр" Станислав Солдатов отмечает, что отметка $55 за баррель Brent пока является основным источником гравитации для котировок.

Поводом для недавних распродаж стали заявления Саудовской Аравии о скидках для европейских и американских клиентов (для первых стоимость барреля будет снижена на 45-60 центов, для вторых - на 10-30 центов). Становится очевидно, что саудитам все труднее удержать долю рынка: нарастить объемы добычи не дает венское соглашение ОПЕК+, а в США продолжает набирать обороты сланцевая активность, что в конечном итоге может привести к полной энергонезависимости Штатов и, как следствие, к сокращению спроса на мировом рынке. Это станет очередным препятствием на пути к восстановлению баланса спроса и предложения в мировых масштабах.

На фоне происходящего Саудовская Аравия решила пойти по проторенному пути, установив, как это было в октябре и декабре прошлого года, скидки на свои углеводороды. По факту, речи об увеличении объемов добычи пока не идет, но для участников рынка уже данный сигнал послужил поводом для распродаж нефтяных фьючерсов. С учетом растущей сланцевой активности в США, отсутствия новых позитивных сигналов на мировых рынках энергоносителей и появления негативных, стоит ожидать падения Brent к нижней границе диапазона $54,15 за баррель уже во втором квартале этого года.

Аналитик ГК "Инстафорекс" Игорь Ковалев констатирует, что эйфория на американских фондовых площадках сходит на нет, нефть показывает вялое восстановление после распродаж.

Акции "Транснефти" упали после решения суда, который снял с компании обеспечительные меры по ходатайству "Роснефти" (MOEX: ROSN), а лучше рынка выглядели бумаги "Газпрома". В пятницу стало известно, что компания до конца марта обнародует новую модель финансирования проекта газопровода "Северный поток-2". "Газпром" и немецкая Uniper подтвердили своевременный ввод в эксплуатацию нового морского газопровода, который запланирован на конец 2019 года. Пропускная способность каждой из двух ниток составит 27,5 млрд кубометров в год.

Помимо внешнего фона и настроений в сырьевом сегменте, давление на российские индексы оказали результаты отчета по деловой активности в сфере услуг РФ. В феврале индекс упал до 3-месячного минимума на уровне 55,5 пункта с январских 58,4 пункта. В целом же активность инвесторов по всему миру сдерживают ожидания выступления главы ФРС Дж.Йеллен, которая может присоединиться к своим коллегам, давшим сигнал об уместности повышения ставки в марте.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк, глобальные рынки завершают неделю в плюсе, что выглядит довольно странно, учитывая, что Дональд Трамп не сказал ничего конкретного про налоговую реформу, а вероятность повышения ставки ФРС в марте на фоне роста инфляции возросла до 80% - не лучший сигнал для покупки акций. Скорее всего, в ближайшие дни или недели оптимизм инвесторов будет снижаться.

Динамика российского рынка акций более логична - после сильного роста в прошлом году наблюдалась коррекция с начала года. Причем интенсивность продаж в последние недели возросла, в результате чего рынок в минусе на 8% с начала года и на 10% ниже максимума. На текущих уровнях желающих покупать будет гораздо больше, так как российский рынок по-прежнему остается интересной идеей. Тем более что экономическая конъюнктура в России одна из наиболее благоприятных среди развивающихся рынков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+26,1%), "Челябинского металлургического комбината" (MOEX: CHMK) (+15,5%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+4,3%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+3,2%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,4%).

Подешевели акции АО "Медиахолдинг" (MOEX: ODVA) (-14,9%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-10,1% и -4,3% "префы"), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-3,9%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 30,743 млрд рублей (из них 6,251 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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