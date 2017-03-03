Долларовые «быки» решили перевести дух - eToro

После плодотворной недели, в ходе которой индекс доллара достиг двухмесячных максимумов, американская валюта умеренно отступает, комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни трейдеры активно открывали лонги по USD с оглядкой на резкий рост вероятности повышения ставки уже на ближайшем заседании ФРС, которое состоится 15 марта. На фоне частичной фиксации прибыли EUR/USD оттолкнулась от минимумов в районе 1.05 и пытается преодолеть сопротивление на 1.0560, а USD/JPY забуксовала над отметкой 114.00.

Немаловажным сдерживающим фактором для долларовых «быков» служит предстоящее выступление Дж. Йеллен. Судя по сдержанности покупателей в ходе сегодняшних торгов, участники рынка не до конца уверены, что глава ФРС выступит в духе своих коллег, проявивших явно «ястребиный» настрой. Чиновники Центробанка в ходе этой недели задали весьма высокую планку, и теперь, чтобы не разочаровать инвесторов, Йеллен придется прозрачно намекнуть на готовность монетарных властей к следующему этапу нормализации денежно-кредитной политики.

Если так, доллар завершит победоносную торговую пятидневку с боевым настроем. Потенциал роста еще не иссяк, поскольку, несмотря на резкий рост ожиданий по ставкам, мартовское повышение, на которое ранее рассчитывало лишь около 30% игроков, еще не в полной мере учтено рынком. Таким образом, если Йеллен выступит с агрессивными заявлениями, EUR/USD рискует растерять набранные внутри дня очки и вернуться к психологической поддержке на 1.05.

Помимо главы Федрезерва, сегодня выскажутся также такие представители ЦБ, как Эванс, Лекер, Пауэлл и Фишер. Так что американская сессия обещает быть интересной и волатильной.