Оттоки из российских ETF могут продлиться несколько недель, после появится хорошая точка для входа в рынок акций РФ - БКС

Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов БКС с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 1 марта, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева.

Как отмечает стратег ФГ В.Смольянинов, наблюдаются колоссальные оттоки из российских ETF: по всей видимости, фонды, входившие в Россию на "факторе Трампа", соглашении по сокращению добычи нефти и сделке "Роснефти" (MOEX: ROSN) с середины ноября прошлого года до конца января текущего года, наконец, решили зафиксировать прибыль.

"Такая динамика не вызывает удивления, мы этого ожидали, поскольку спекулятивные притоки в ETF редко сохраняются более 6-10 недель. Потоки в фонды GEM были за прошедшую неделю минимально позитивным. Мы считаем, что исход спекулянтов на рынке акций РФ может занять еще несколько недель, после чего появится хорошая точка для входа", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем отмечается, что тренд на продажу акций РФ среди институциональных инвесторов укрепляется: на каждый рубль покупок пришлись два рубля продаж. "Институционалы остаются чистыми продавцами третью неделю подряд, опять же впервые с момента избрания Дональда Трампа президентом США", - пишут эксперты.

Наибольший прирост длинных позиций за неделю был отмечен в самых ликвидных акциях и бумагах с самой высокой капитализацией, то есть в привлекательных "голубых фишках". По всей видимости, инвесторы используют слабость рынка, покупая "голубые фишки" в преддверии отскока, полагают аналитики.

Продолжили расти длинные позиции в бумагах с самой высокой дивидендной доходностью, что, по мнению экспертов, вполне закономерно, учитывая недавнюю слабость рынка.

"Мы не увидели прироста длинных позиций в историях внутреннего спроса, за исключением бумаг финансового сектора. Мы полагаем, что такая динамика может быть связана с осторожной оценкой инвесторами перспектив рубля на краткосрочную перспективу", - говорится в обзоре.