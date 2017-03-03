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Главная / Мнения аналитиков / Оттоки из российских ETF могут продлиться несколько недель, после появится хорошая точка для входа в рынок акций РФ - БКС
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03 марта 2017 года 17:26
Оттоки из российских ETF могут продлиться несколько недель, после появится хорошая точка для входа в рынок акций РФ - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов БКС с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 1 марта, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. Как отмечает стратег ФГ В.Смольянинов, наблюдаются колоссальные оттоки из российских ETF: по всей видимости, фонды, входившие в Россию на "факторе Трампа", соглашении по сокращению добычи нефти и сделке "Роснефти" (MOEX: ROSN) с середины ноября прошлого года до конца января текущего года, наконец, решили зафиксировать прибыль. "Такая динамика не вызывает удивления, мы этого ожидали, поскольку спекулятивные притоки в ETF редко сохраняются более 6-10 недель. Потоки в фонды GEM были за прошедшую неделю минимально позитивным. Мы считаем, что исход спекулянтов на рынке акций РФ может занять еще несколько недель, после чего появится хорошая точка для входа", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что тренд на продажу акций РФ среди институциональных инвесторов укрепляется: на каждый рубль покупок пришлись два рубля продаж. "Институционалы остаются чистыми продавцами третью неделю подряд, опять же впервые с момента избрания Дональда Трампа президентом США", - пишут эксперты. Наибольший прирост длинных позиций за неделю был отмечен в самых ликвидных акциях и бумагах с самой высокой капитализацией, то есть в привлекательных "голубых фишках". По всей видимости, инвесторы используют слабость рынка, покупая "голубые фишки" в преддверии отскока, полагают аналитики. Продолжили расти длинные позиции в бумагах с самой высокой дивидендной доходностью, что, по мнению экспертов, вполне закономерно, учитывая недавнюю слабость рынка. "Мы не увидели прироста длинных позиций в историях внутреннего спроса, за исключением бумаг финансового сектора. Мы полагаем, что такая динамика может быть связана с осторожной оценкой инвесторами перспектив рубля на краткосрочную перспективу", - говорится в обзоре.
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03 марта 2017 года 21:25
Рынок акций РФ завершил снижением пятую неделю подряд на фоне сохраняющихся распродаж инвесторами, разочарованными в своих ожиданиях скорого улучшения отношений между Россией и США; индексы ММВБ и РТС на фоне просевшей нефти обновили минимумы с конца ноября – начала декабря. читать дальше
.03 марта 2017 года 19:29
Москва. 3 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами энергетических компаний, индексы ММВБ и РТС закрепились выше уровней поддержки 2050 и 1100 пунктов соответственно, однако по итогам пятидневки индексы снизились пятую неделю подряд. Активность торговли несколько сократилась в ожидании выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен. читать дальше
.03 марта 2017 года 19:25
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.03 марта 2017 года 19:00
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.03 марта 2017 года 17:59
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.03 марта 2017 года 17:06
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Москва. 3 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слегка снижается к бивалютной корзине на ожиданиях возможного повышения ставки ФРС. читать дальше
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Решение Саудовской Аравии о снижении цен на нефть стало ударом для нефтяного рынка - "Аналитика Онлайн"
"Саудовская Аравия снизила цены для всех своих клиентов на ключевых рынках, в том числе в Азии, США и Северной Европе, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Изменение стало неожиданностью для рынков, потому как с декабря Саудиты только увеличивали... читать дальше
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