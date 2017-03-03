Рубль возобновил снижение в пятницу днем на ожиданиях возможного повышения ставки ФРС

Москва. 3 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слегка снижается к бивалютной корзине на ожиданиях возможного повышения ставки ФРС.

Курс доллара США составил 58,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,06 руб./EUR1, повысившись на 25,8 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 16 копеек, до 60,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 50,32 копейки, до 58,9099 руб./$1, и повысил курс евро на 46,52 копейки, до 61,985 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль после локального укрепления на информации Минфина о снижении объема покупок валюты в марте почти в два раза в сравнении с февралем возобновил снижение в ожидании заявлений главы Федрезерва США о возможном повышении процентной ставки уже в марте. При этом рубль снижается, несмотря на плавную позитивную коррекцию нефтяных цен.

В период с 7 марта по 6 апреля Минфин РФ планирует направить на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 70,5 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, что составляет 3,2 млрд рублей в день против 6,3 млрд рублей в день в период с 7 февраля по 6 марта.

Цены на нефть поднимаются в пятницу после резкого падения накануне, однако демонстрируют максимальное за два месяца падение по итогам недели. Инвесторы опасаются, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия ОПЕК по сокращению поставок топлива. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 0,34% - до $55,27 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,25% - до $52,74 за баррель.

По словам главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, рубль продолжит ослабевать к доллару, так как рынок ожидает выступления представителей ФРС США позднее в пятницу, в том числе главы центробанка Джанет Йеллен. "Представители монетарной власти поочередно выступят с речью. Скорее всего, будут заявления по процентной ставке. Таким образом, очередные словесные интервенции должны укрепить доллар к мировым валютам. Российская валюта также будет чувствительна к флуктуациям котировок на нефть", - полагает он.

Директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев сомневается, что озвученное в первой половине дня решение Минфина РФ о покупке валюты в период с 7 марта по 6 апреля серьезно повлияет на валютный рынок. "Более важным будет решение ЦБ РФ по ключевой ставке и заседание Федрезерва США, а также, конечно, влияние выплат по внешним долгам", - подчеркнул он.

В свою очередь, аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев в большей степени обращает внимание на динамику цен на нефть. "Налоговый период завершен, денежные власти спокойно реагируют на текущие обменные курсы, активная фаза очередной волны carry trade на фоне резко изменившихся ожиданий по мартовскому заседанию ФРС, похоже, миновала. Все это заставляет рубль вернуться к более тесной корреляции с динамикой нефтяных цен. Сырьевые рынки в целом находятся под давлением со стороны укрепляющегося доллара", - подчеркнул он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в пятницу продолжили снижаться после окончания налогового периода 28 февраля. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 10,13% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 3 б.п. - до 10,25% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне предыдущего дня - 10,43% годовых, а ставки на 3 и 6 месяцев опустились на 1 б.п. - до 10,44% и 10,45% годовых соответственно.

"С начала текущего месяца рублевый "овернайт" уже снизился на 20 б.п., что стало следствием относительно невысоких объемов абсорбирования ликвидности на депозитном аукционе ЦБ РФ и притока денег по каналу бюджета. В ближайшие дни условия рынка межбанковских кредитов должны остаться благоприятными", - прогнозирует аналитик банка "Зенит" В.Евстифеев.