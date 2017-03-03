Российские фондовые индикаторы будут консолидироваться - Dukascopy Bank SA

"На негативном внешнем фоне российские индексы акций в первую половину торговой сессии пятницы снижались. Так, индекс ММВБ потерял 0,5%, вновь опустившись к линии 200-дневней средней, а индекс РТС не удержался на отметке 1100 пунктов и обновил минимумы текущего года. Впрочем, текущее снижение глобальных индексов акций может быть связано и с сокращением позиций в высокорискованных активах в преддверии заседания Комитета по операциям на открытом рынке США, которое состоится в середине месяца. После снижения мы ожидаем консолидации фондовых индикаторов на текущих уровнях в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на экономическом форуме в Чикаго", - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.