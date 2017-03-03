Атон снизил рейтинг акций Аэрофлота до "держать" в связи с ростом котировок

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рекомендацию для акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком, осталась без изменения и составляет 190 рублей за штуку.

По мнению М.Ганелина, в настоящее время акции "Аэрофлота" оценены рынком справедливо, весь позитив уже учтен в текущих котировках этих бумаг, поэтому эксперты рекомендует их держать.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 194 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 175 рублей за штуку.