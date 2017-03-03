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Главная / Мнения аналитиков / Кроме идеи умеренного отскока или прилива оптимизма на глобальных рынках других факторов для роста фондового рынка пока нет - Оргбанк
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03 марта 2017 года 15:14
Кроме идеи умеренного отскока или прилива оптимизма на глобальных рынках других факторов для роста фондового рынка пока нет - Оргбанк
"В ожидании"ястребиного" комментария главы ФРС США глобальные рынки дружно "краснеют". Рискованные активы и развивающиеся рынки явно не в фаворе. Российский фондовый рынок, хотя и скорректировался за последнее время и, похоже, пытается "нащупать дно", но внешнему негативу противостоять ему трудно. Распродажи прошли практически по всему спектру бумаг, кроме, пожалуй, ранее "отстающих" акций сектора телекоммуникаций. Нерезиденты довольно активно выходили из российских "голубых фишек" (отток средств нерезидентов, инвестирующих в российские акции за неделю - $ 265 млн). Акции сектора электроэнергетики сильно разочаровали игроков на фоне утраты иллюзий о приличном уровне дивидендной доходности. Неопределенность пока остается, соответственно, любые новости могут вызвать сильные движения как вверх, так и вниз. Кроме идеи умеренного отскока или неожиданного прилива оптимизма на глобальных рынках других факторов для роста российского фондового рынка пока не видно", - комментирует ситуацию трейдер Оргбанка Алексей Муркин.
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03 марта 2017 года 21:25
Рынок акций РФ завершил снижением пятую неделю подряд на фоне сохраняющихся распродаж инвесторами, разочарованными в своих ожиданиях скорого улучшения отношений между Россией и США; индексы ММВБ и РТС на фоне просевшей нефти обновили минимумы с конца ноября – начала декабря. читать дальше
.03 марта 2017 года 19:29
Москва. 3 марта. Рынок акций РФ в пятницу вырос во главе с бумагами энергетических компаний, индексы ММВБ и РТС закрепились выше уровней поддержки 2050 и 1100 пунктов соответственно, однако по итогам пятидневки индексы снизились пятую неделю подряд. Активность торговли несколько сократилась в ожидании выступления главы Федрезерва США Джанет Йеллен. читать дальше
.03 марта 2017 года 19:25
В последние пару лет рынок IPO в США снизил свою активность, отмечает аналитик QBF Марк Доникян. Инвесторы связывают такую тенденцию с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Нестабильность на азиатских торговых площадках, худшее начало года в истории американской фондовой биржи в 2016, а также... читать дальше
.03 марта 2017 года 19:00
Цены евробондов РФ снизились на этой неделе вслед за UST на фоне ожиданий повышения ставки ФРС в марте
Москва. 3 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам текущей недели умеренно снизились вслед за падением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне ожиданий повышения ставки Федрезерва США уже в середине марта. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.03 марта 2017 года 18:37
Согласно оценкам, ФРС США проведет три повышения ставки в 2017 году и четыре в 2018 году - Julius Baer
Поступающие экономические данные рисуют положительную картину на обеих сторонах Атлантики. Индекс деловой активности по промышленному сектору вырос в США до 57,7, самого высокого уровня с апреля 2011 года, отмечает глава направления по исследованию инструментов с фиксированной доходностью Julius... читать дальше
.03 марта 2017 года 17:59
осле плодотворной недели, в ходе которой индекс доллара достиг двухмесячных максимумов, американская валюта умеренно отступает, комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. В последние дни трейдеры активно открывали лонги по USD с оглядкой на резкий рост вероятности... читать дальше
.03 марта 2017 года 17:26
Оттоки из российских ETF могут продлиться несколько недель, после появится хорошая точка для входа в рынок акций РФ - БКС
Финансовая группа (ФГ) "БКС" провела анализ операций клиентов БКС с основными бумагами, торгующимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 1 марта, говорится в обзоре экспертов ФГ Вячеслава Смольянинова и Василия Мордовцева. Как отмечает стратег ФГ В.Смольянинов,... читать дальше
.03 марта 2017 года 17:06
"К концу недели цены на нефть понижаются до уровня $55,3. Трейдеров насторожила добыча нефти в РФ – статистика за февраль не показала снижения добычи. Также сомнения инвесторов в успехе сделки ОПЕК усилили данные импорта нефти в Китае, показав увеличение объемов импорта из Саудовской Аравии на... читать дальше
.03 марта 2017 года 17:01
"Корректировка объема покупок иностранной валюты в марте, произведенная Минфином, поддержала курс рубля в ходе торгов в пятницу. Тем не менее, в условиях, когда многие инвесторы стали ориентироваться на повышение ставки ФРС США уже в марте, у рубля, как и у валют других стран с формирующимися... читать дальше
.03 марта 2017 года 16:45
"Несмотря на всплеск волатильности в четверг, глобальные рынки завершают неделю в "плюсе". Причем очередное обновление максимумов индекса S&P 500 выглядит довольно странно. Трамп, на выступление которого многие делали ставку, не сказал ничего конкретного, лишь повторил ранее обозначенные тезисы. А... читать дальше
.03 марта 2017 года 16:23
"На негативном внешнем фоне российские индексы акций в первую половину торговой сессии пятницы снижались. Так, индекс ММВБ потерял 0,5%, вновь опустившись к линии 200-дневней средней, а индекс РТС не удержался на отметке 1100 пунктов и обновил минимумы текущего года. Впрочем, текущее снижение... читать дальше
.03 марта 2017 года 15:55
Москва. 3 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слегка снижается к бивалютной корзине на ожиданиях возможного повышения ставки ФРС. читать дальше
.03 марта 2017 года 15:54
урс фунт/доллар упал на европейской сессии с уровня 1.2281 до 1.2213. Курс евро/фунт поднялся с отметки 0.8557 до 0.8625. Давление на курс фунта оказал выход индекса деловой активности в сфере услуг в Великобритании, который оказался ниже прогнозируемого уровня и достиг минимального значения за... читать дальше
.03 марта 2017 года 15:32
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила рекомендацию для акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиком, осталась без изменения и составляет 190... читать дальше
.03 марта 2017 года 14:55
Решение Саудовской Аравии о снижении цен на нефть стало ударом для нефтяного рынка - "Аналитика Онлайн"
"Саудовская Аравия снизила цены для всех своих клиентов на ключевых рынках, в том числе в Азии, США и Северной Европе, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Изменение стало неожиданностью для рынков, потому как с декабря Саудиты только увеличивали... читать дальше
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