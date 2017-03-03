Кроме идеи умеренного отскока или прилива оптимизма на глобальных рынках других факторов для роста фондового рынка пока нет - Оргбанк

"В ожидании"ястребиного" комментария главы ФРС США глобальные рынки дружно "краснеют". Рискованные активы и развивающиеся рынки явно не в фаворе. Российский фондовый рынок, хотя и скорректировался за последнее время и, похоже, пытается "нащупать дно", но внешнему негативу противостоять ему трудно. Распродажи прошли практически по всему спектру бумаг, кроме, пожалуй, ранее "отстающих" акций сектора телекоммуникаций. Нерезиденты довольно активно выходили из российских "голубых фишек" (отток средств нерезидентов, инвестирующих в российские акции за неделю - $ 265 млн). Акции сектора электроэнергетики сильно разочаровали игроков на фоне утраты иллюзий о приличном уровне дивидендной доходности. Неопределенность пока остается, соответственно, любые новости могут вызвать сильные движения как вверх, так и вниз. Кроме идеи умеренного отскока или неожиданного прилива оптимизма на глобальных рынках других факторов для роста российского фондового рынка пока не видно", - комментирует ситуацию трейдер Оргбанка Алексей Муркин.