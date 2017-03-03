Решение Саудовской Аравии о снижении цен на нефть стало ударом для нефтяного рынка - "Аналитика Онлайн"

"Саудовская Аравия снизила цены для всех своих клиентов на ключевых рынках, в том числе в Азии, США и Северной Европе, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Изменение стало неожиданностью для рынков, потому как с декабря Саудиты только увеличивали цены для своих потребителей. Ну а сейчас, в борьбе за долю рынка, на фоне сокращения добычи, ценовая политика несколько изменилась. На этом фоне курс доллара на московской бирже вырос до 58 рублей 70 копеек, евро торгуется в районе отметки 61 рубль 80 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2045 пунктов, а котировки нефти марки Brent впервые с середины февраля упали до 55 долларов за баррель. Решение Саудовской Аравии о снижении цен стало ударом для нефтяного рынка. Котировки черного золота опустились до минимумов за последние три недели. Однако, падение произошло еще накануне, а сегодня нефть постепенно корректируется вверх. При этом нужно отметить, что текущий восходящий тренд на нефтяном рынке продолжается и котировкам черного золота так и не удалось выйти из диапазона, о котором мы писали ранее (от 53 до 57 долларов). Только выход из данного диапазона сможет определить дальнейшие перспективы цен. Ну а что касается курса российской валюты, то для валютной пары доллар/рубль комфортным диапазоном при текущих ценах нефти является диапазон от 58 до 60 долларов за баррель. В нем мы, скорее всего, будем торговаться в ближайшее время".