Торговый диапазон на сегодня – 58,50-59,00 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"На открытии торговой сессии рубль против доллара протестировал вниз отметку 59,00 руб./долл., - отмечает начальник управления финансовых институтов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструкции и развития Максим Голубков. - Однако попытки спекулянтов вывести торги в диапазон 59,00-60,00 руб./долл. в утренние часы не увенчались успехом. Далее пара торговалась в рамках 58,70-58,80 руб./долл. Тем не менее, коррекция рубля – это лишь вопрос времени. К этому также российскую валюту подталкивают и внешние факторы. Доллар чувствует себя уверенно в ожидании повышения ставок на мартовском заседании ФРС (вероятность этого события рынок оценивает уже выше 75%). Накануне член правления ФРС Джером Пауэлл заявил, что поддерживает повышение ставок в марте. Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на речи главы ФРС США Джанет Йеллен в Чикаго. Также на сегодня запланированы выступления чиновников федрезерва Стэнли Фишера и Чарльза Эванса. Предварительно стоит ожидать аргументы в пользу ужесточения кредитно-денежной политики. Однако наибольшую важность сейчас представляет вопрос о том, сколько таких повышений планируется в этом году. Следующий фактор, оказывающий негативное влияние на рубль – нефть. Контракты на сорт Brent торгуются в районе 55,30 долл./баррель. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 58,50-59,00 руб./долл.".