MSCI начал опрос относительно нахождения в индексах компаний, не имеющих торгующихся голосующих акций - "ВТБ Капитал"

После IPO американской компании Snap, владеет соцсетью Snapchat, которая выпустила только неголосующие акции класса А, индексный провайдер MSCI начал собор мнений среди инвесторов относительно целесообразности включения в индексы MSCI компаний, не имеющих торгующихся голосующих акций, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

В настоящее время компании, которые имеют в свободном обращении только неголосующие акции, допускаются к включению в индексы MSCI. Среди российских компаний к данным эмитентам относится "Транснефть", у которой на бирже торгуются только привилегированные акции.

"Однако на данном этапе мы бы рассматривали данное действие MSCI просто как вопрос к инвесторам, который не несет в себе значительные риски для "префов" "Транснефти" (MOEX: TRNF). Между тем мы рекомендуем инвесторам следить за развитием событий", - пишет И.Питерский.