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03 марта 2017 года 11:50

Рынок акций РФ утром снижается вслед за миром, индекс РТС обновил минимум с начала декабря

Москва. 3 марта. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается вслед за мировыми площадками и упавшей накануне нефтью; индекс ММВБ практически нивелировал рост начала марта, а индекс РТС обновил минимум с первой декады декабря.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2045,09 пункта (-0,2%, минимум дня - 2032,27 пункта - минимум с 8 декабря), индекс РТС - 1092,8 пункта (-0,6%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,3%.

Доллар подрос до 58,95 рубля (+0,15 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,3% и -1,8% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "Мосбиржи" (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%).

Подросли акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%).

Индексы в США в четверг снизились после роста до исторических максимумов в предыдущий день. Вышедшая статистика по рынку труда подогрела ожидания скорого подъема ставки ФРС: число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 223 тыс. (минимум с 1973 года) при прогнозах роста до 245 тыс.

Также важным событием для рынка стали заявления члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард о том, что экономика США движется к более стабильному росту и постепенное повышение базовой процентной ставки, вероятно, станет уместным в скором времени. Л.Брейнард всегда считалась сторонницей мягкой денежно-кредитной политики, в прошлом она призывала к постепенному повышению ставок и отмечала риски для американской экономики, связанные со слабым глобальным подъемом.

Ее коллега Джером Пауэлл, также выступивший в четверг, отметил, что аргументы в пользу повышения базовой процентной ставки на мартовском заседании налицо и этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече руководства ЦБ.

В пятницу снизилась фондовая Азия, проседает Европа (FTSE, S&P 350, DAX теряют 0,3-0,4%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%) - покупатели взяли передышку перед пятничным выступлением главы ФРС Джанет Йеллен, от которой ждут сигналов, насколько вероятен подъем базовой ставки Центробанком на мартовском заседании.

Возросшие ожидания скорого повышения ставки Федрезервом способствовали существенному укреплению доллара США относительно других мировых валют, что оказало давление на нефть (цены откатились к уровням 3-недельной давности).

Инвесторы также опасаются, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия ОПЕК по сокращению поставок топлива.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в пятницу составила $55,3 за баррель (+0,4% и -2,3% накануне), апрельская цена WTI - $52,77 за баррель (+0,3% и -2,3% в четверг).

На этой неделе представители стран ОПЕК объявили, что соблюдают договоренности о сокращении добычи примерно на 90%. Россия, не входящая в ОПЕК, но также участвующая в соглашении, сообщила о снижении добычи опережающими темпами в феврале.

Между тем Минэнерго США ранее сообщило, что запасы нефти в стране выросли на 1,5 млн баррелей по итогам прошлой недели, до рекордных в истории 520,2 млн баррелей. Эксперты отмечают, что без снижения запасов в США меры ОПЕК нельзя признать удачными.

По словам аналитика ФГ "БКС" Марка Брэдфорда, на рынках отмечается тревожность на фоне просевшей нефти и в ожидании "ястребиного" выступления Дж.Йеллен (вероятность повышения ставки на заседании ФРС 15 марта оценивается в 80%). Цены на нефть Brent опустились к $55 за баррель на фоне укрепления доллара и опасений относительно восстановления баланса нефтяного рынка.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нефть упала к $55 за баррель Brent на фоне сообщений о росте запасов сырья в США до рекордного уровня, а в пятницу цены пытаются немного восстановиться. Мировые фондовые рынки проседают из-за заявлений представителей ФРС США о вероятности скорого повышения процентной ставки. В такой ситуации российский рынок акций также снижается, но от сильных продаж игроков удерживает страх переноса "коротких позиций" через выходные. Если в понедельник ситуация на внешних рынках не улучшится, то падение продолжится. "Короткие позиции" имеет смысл удерживать, и прежде всего по акциям "Газпрома" и "Роснефти" (MOEX: ROSN).

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, ослабление рубля не оказывает заметной поддержки индексу ММВБ, так как ситуация уже далеко не нейтральная, и инвесторы предпочитают выводить средства, ликвидируя последствия "ралли Трампа". Внешний фон также не способствует росту российского рынка, поэтому фиксация прибыли продолжится с возможным тестированием зоны 1930-1970 пунктов по индексу ММВБ.

В США текущий коэффициент P/E (цена акции/прибыль на акцию) индекса S&P 500 находится на уровне около 26,5, что по историческим меркам является весьма высоким значением, которое оправдано лишь при ожиданиях высоких темпов роста прибылей корпораций или высоких инфляционных ожиданий.

Министр энергетики РФ А.Новак накануне неуверенно говорил о возможности продления соглашения ОПЕК+ о снижении добычи. Он также сказал, что РФ нарастит производство нефти до 548-551 млн тонн, если соглашение не будет продлено. Саудовская Аравия объявила о скидках на легкие сорта нефти для азиатских потребителей. В США продолжают обновлять максимумы запасы нефти, также растет добыча.

В пятницу нефть затормозила падение, но особых поводов для возврата к максимальным значениям года нет, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,5%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-2,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-2%).

Подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+4,3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+1,1%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+0,6%), "префы" "Ленэнерго" (+0,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 6,291 млрд руб. (из них 1,616 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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