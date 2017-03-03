В районе 59-60 руб. к доллару ожидается консолидация - Локо-Банк

"Рубль в пятницу продолжит снижение, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка

Андрей Люшин. - По доллару курс опустится ниже 59, для этого нет никаких препятствий, а факторов поддержки также не видно. Евро протестирует 62 руб., а также попробует закрепиться выше этой отметки. А вот доллар для закрепления необходимо будет немного больше усилий. Вся «крепость» рубля была вызвана нефтяными ценами, как только они немного снизились, вернувшись к $55 за баррель Brent, ослабление продолжилось. Спекулятивный капитал характеризуется высокой волатильностью, поэтому такая ситуация абсолютно нормальна. В районе 59-60 к доллару ожидается консолидация, затем движение вниз возобновиться, но стоит отметить обязательное наличие периодов укрепления".