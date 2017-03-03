Рынок акций готов к техническому отскоку наверх - ВТБ 24

"После распродажи последней недели российский рынок акций готов к техническому отскоку наверх. "Отжаться" примерно на 3% от текущих уровней он вполне может – в район 2100-2120 пунктов. Наиболее быстрыми на отскок (после "Аэрофлота") обещают быть бумаги банков и металлургов. Также стоит лишний раз упомянуть акции МТС и "Мегафона", которые вообще продемонстрировали стойкий иммунитет к падению российского рынка в конце февраля. Устойчивость на негативе – очень хороший сигнал. Однако остаётся открытым вопрос драйверов для роста при смене рыночных настроений на более позитивные. Как нам представляется, в настоящий момент основной движущей силой для рынка станут публикации годовой финансовой отчётности корпораций. Только там инвесторам стоит искать идеи для отработки на рынке", - комментирует ситуацию главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев.