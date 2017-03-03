Рубль вновь прикован к динамике нефтяных котировок - Банк "Зенит"

"Валютные торги четверга прошли для рубля с потерями, - напоминают эксперты банка "Зенит". - Российская валюта дешевела на фоне аналогичной динамики нефтяного рынка. Дальнейшее укрепление доллара на фоне возросших ожиданий на мартовское заседание ФРС снижает интерес к рискованным валютам. Курс доллара составил на закрытие 58.81 руб. (+50 коп.), курс евро – 61.80 руб. (+35 коп.) На международном валютном рынке

доллар укреплялся к евро после ястребиных заявлений, на этот раз из Совета управляющих Федрезерва. По итогам дня основная валютная пара снизилась на 40 бп до отметки $1.0510. Рубль вновь прикован к динамике нефтяных котировок, поскольку более важный драйверов у него попросту нет. Налоговый период завершен, денежные власти

спокойно реагируют на текущие обменные курсы, активная фаза очередной волны carry trade на фоне резко изменившихся ожиданий по мартовскому заседанию ФРС, похоже, миновала. Все это заставляет рубль вернуться к более тесной корреляции с динамикой нефтяных цен. Сырьевые рынки в целом находятся под давлением со

стороны укрепляющегося доллара. Нефтяные цены снижаются также после данных о росте запасов в США, а также в опасении данных об активности буровых установок, которые будут опубликованы сегодня".