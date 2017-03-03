"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Сбербанка до "покупать"

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"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER), а также для его депозитарных расписок с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка.

Прогнозные цены акций и депозитарных расписок Сбербанка, рассчитанные аналитиками "ВТБ Капитала", также были повышены после корректировки модели оценки эмитента с учетом опубликованных сильных показателей за IV квартал 2016 года по МСФО.

Среди негативных аспектов аналитики "ВТБ Капитала" отметили снижение своего прогноза по дивидендам Сбербанка для 2018 года и далее: ожидаемый коэффициент дивидендных выплат был понижен с 40% до 25%.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Сбербанк - 200,0 (текущая цена - 160,00), рекомендация - покупать:

Прогнозная цена Сбербанк (для "префов") - 150,0 (текущая цена - 122,92), рекомендация - покупать:

Прогнозная цена Сбербанк (для депозитарных расписок; цены в долл. США) - 14,0 (текущая цена - 11,21), рекомендация - покупать.