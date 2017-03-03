Следующими целями по индексу ММВБ могут стать уровни 1938,5 и 1854,63 - TeleTrade

"Хорошие настроение на отечественных площадках продлились недолго. После подъема среды и утренних попыток роста в четверг, на дневном графике индекса ММВБ мы получили всего лишь тест пройденного уровня поддержки уже на предмет сопротивления. Пробой такого серьезного уровня поддержки нельзя сбрасывать со счетов, ведь это открывает индексу другие коррекционные цели. И уже если говорить о том, куда может вернуться наш рынок, то тут помогут незаменимые Фибо-уровни. Берем рост, начатый в январе прошлого года от отметки 1583,04 пунктов до пиков этого года, до отметки 2293,99 пунктов, и накладываем Фибо-сетку. Исходя из полученного, мы видим, что следующими целями по индексу могут стать 50% и 61,8% рубежи, попадающие на уровни 1938,5 и 1854,63 пунктов соответственно. Оба этих уровнях по-своему являются серьезными уровнями спроса, первый соответствует минимальным значениям с августа по ноябрь 2016 года, а второй являлся нижней границей "бокового" коридора с апреля по июль 2016 года, плюс через него проходит другой тренд, более долгосрочный, от марта 2014 года. 61,8% уровень Фибоначчи принято считать ключевым уровнем поддержки, последним оплотом "быков", если речь идет о сохранности тренда на повышение. Конечно, при текущем значении индекса, равном 2049 пунктов, мы говорим о снижении либо в 5,4%, либо в 10%", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.