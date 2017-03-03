Индекс РТС может снизиться на 0,5-1% - Алор Брокер

"Российским фондовым индексам в пятницу предстоит "поход" вниз, индекс РТС может снизиться на 0,5-1%. От сильных продаж игроков удержит страх переноса "коротких" позиций через выходные. Если в понедельник ситуация на внешних рынках не улучшится, то падение продолжится дальше. Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги "Магнита", но в целом лучше воздержатся от покупок. "Короткие" позиции имеет смысл удерживать, прежде всего, по акциям "Газпрома" и "Роснефти", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.