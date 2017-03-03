Индекс ММВБ будет находиться под давлением - ИК "ФИНАМ"

"Учитывая негативный внешний фон и снижение спроса на рисковые активы в преддверии заседания ФРС, сегодня в первой половине дня (как минимум) индекс ММВБ будет находиться под давлением. Ожидается снижение котировок в пределах 0,5%. По итогам вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял 0,146%. На валютном рынке ожидается нейтральная динамика рубля к доллару США вблизи уровней вчерашнего закрытия. Скорее всего, эффект ухода инвесторов от риска компенсируется небольшим ростом цен на нефть и снижением индекса доллара", - прогнозирует аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.