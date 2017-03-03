Утренние прогнозы: движение вниз

В пятницу аналитики прогнозируют отрицательное открытие рынка акций РФ. Индекс ММВБ может опуститься в район 2030 пунктов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2045-2050 пунктов по индексу ММВБ, не исключая, что в случае дальнейшего ухудшения внешнего фона этот фондовый индикатор может ещё раз проверить на прочность зону поддержки, сложившуюся в районе 2025-2030 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ на открытии пятницы, вероятно, умеренно потеряет, отыгрывая негативный внешний фон. В районе 2000-2030 пунктов по индексу ММВБ ждем новые попытки подтвердить формирование локального “дна”. Идеальным вариантом для “быков” является пробой 2030 с последующим возвращением выше 2050. В этом случае, по нашему мнению, значительно возрастут шансы на рост к 2100-2150 пунктам по индексу ММВБ. Однако потенциальный рост мы рекомендуем использовать для новых продаж в ожидании развития движения к 1800-1900 пунктам".

ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "Учитывая негативный внешний фон и снижение спроса на рисковые активы в преддверии заседания ФРС, сегодня в первой половине дня (как минимум) индекс ММВБ будет находиться под давлением. Ожидается снижение котировок в пределах 0,5%".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): " Российский рынок акций рискует продолжить движение вниз. Нефть затормозила свое падение, но пока нет особых поводов для возврата к максимальным значениям года. Вывод средств с российского рынка продолжается".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "Мы по-прежнему полагаем, что, учитывая благоприятную сезонность, в марте российские фондовые активы могут следовать по повышательной траектории при условии сохранения благоприятных настроений на глобальных рынках, стабильности цен на нефть и отсутствии сильного импульса к укреплению курса рубля. Но сегодня открытие торгов может состояться в умеренно негативной зоне с вероятным тестированием отметок 2035-2040 пунктов по ММВБ в течение дня".

Банк "Глобэкс" (Виктор Веселов): "Российский индекс ММВБ скорректируется вниз на открытии рынка".