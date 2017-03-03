На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 3 марта. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг после роста до исторических максимумов накануне. Инвесторы следили за корпоративными новостями и статданными из США, в частности число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 19 тыс. и составило минимальные с 1973 года 223 тыс.

Также важным событием для рынка стали заявления члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард о том, что экономика США движется к более стабильному росту и постепенное повышение базовой процентной ставки, вероятно, станет уместным в скором времени. Ее коллега Джером Пауэлл, также выступавший в четверг, отметил, что аргументы в пользу повышения базовой процентной ставки на мартовском заседании налицо и этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече руководства ЦБ.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу, акции нефтяных и горнодобывающих компаний дешевеют вслед за падением цен на сырьевые товары. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,52%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - также на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%.

Трейдеры, возможно, решили взять передышку перед пятничным выступлением председателя ФРС Джанет Йеллен. Участники рынка ждут от Дж.Йеллен сигналов о том, насколько вероятен подъем базовой ставки Центробанком на мартовском заседании. Возросшие ожидания скорого повышения ставки Федрезервом способствовали существенному укреплению доллара США относительно других мировых валют. Этот фактор, одновременно с данными о росте запасов энергоносителей в США, привел к падению цен на нефть на торгах в четверг, что оказывает давление на акции азиатских нефтекомпаний в пятницу.

Возросшие ожидания роста процентных ставок в США также спровоцировали активную продажу инвесторами краткосрочных бондов, что привело к существенному росту доходностей бумаг. Так, доходность трехмесячных казначейских векселей США к закрытию рынка в четверг поднялась до 0,668% - максимума с октября 2008 года. Этот фактор негативно отразился на акциях японских компаний, которые являются крупными владельцами американских госбумаг.

Вместе с тем нефть плавно подрастает в пятницу утром после резкого падения накануне, в результате которого цены обновили минимум за три недели. Инвесторы опасаются, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия ОПЕК по сокращению поставок топлива. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:44 МСК поднялась на 0,2% - до $55,19 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на 2,27% - до $55,08 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,21% - до $52,72 за баррель. Контракт подешевел на 2,27% - до $52,61 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг выросла в 4,1 раза по отношению к предыдущему дню и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил почти 26,5 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,515 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали небольшое снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 2 марта снизился на 0,07% и составил 104,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,04%, опустившись до 494,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Бинбанк БО-03" (-0,73%), "РусГидро-07" (-0,26%) и "Башнефть-06" (-0,21%), а в лидерах роста - "Газпром нефть-04" (+0,39%) и "Бинбанк БО-02" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "ТрансФин-М" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей в размере 12,75% годовых. Данная ставка соответствует доходности к годовой оферте на уровне 13,16% годовых. Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Сбор заявок на бонды на 5 млрд рублей прошел 2 марта. Техническое размещение бумаг запланировано на 6 марта.

РН банк (банк альянса автопроизводителей Renault-Nissan в России) утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет. Банк также утвердил проспект облигаций.

Тинькофф банк утвердил программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд рублей ли эквивалента этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Банк также утвердил проспект биржевых облигаций.

Наблюдательный совет банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) принял решение о продлении на 3 года срока обращения биржевых облигаций серии БО-04. Таким образом, погашение выпуска планируется перенести с 25 января 2020 года на 4 мая 2023 года. Кроме того, планируется отменить возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента. Размещение 5-летних бондов объемом 5 млрд рублей прошло в декабре 2014 года. Бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 18% годовых, 2-го купона - 13,25% годовых, 3-4-го купонов - 11,95% годовых, 5-10-го купонов - 10,1% годовых.

Банк "ФК Открытие" сообщил о проведении 22 марта собрания владельцев биржевых облигаций серии БО-П01 в форме заочного голосования. В повестку дня включен вопрос о согласии на внесение эмитентом изменений в условия выпуска облигаций. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, определяются 10 марта. Размещение 5-летних бондов объемом 2 млрд рублей прошло в апреле 2015 года. Выпуск размещался в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд рублей. Бумаги имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона установлена в размере 16% годовых, 2-3-го купонов - 12,2% годовых, 4-9-го купонов - 10,1% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 11 октября 2019 года.

ПАО "Вымпелком" (MOEX: VIMP) установило ставку 11-16-го купонов облигаций 1-2-й и 4-й серий в размере 7% годовых (по 34,9 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). "Вымпелком" в марте 2012 года разместил облигации 1-2-й и 4-й серий на общую сумму 35 млрд рублей. Десятилетние бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-6-го купонов была определена в размере 8,85% годовых, ставка 7-10-го купонов - 10% годовых. По 1-му и 4-му выпускам предусмотрена оферта с исполнением 17 марта 2017 года, по 2-му выпуску - 23 марта 2017 года.

Банк "Пересвет" установил ставку 4-го купона по биржевым облигациям серии БО-П01 в размере 9,47% годовых. ЦБ РФ с 21 октября 2016 года ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Пересвета" на три месяца (впоследствии продлен еще на три месяца до 23 апреля включительно). Тогда же на шесть месяцев была введена временная администрация по управлению банком, полномочия его исполнительных органов приостановлены. С 20 февраля функции временной администрации по управлению "Пересветом" возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Как поясняет банк в своем сообщении от 2 марта, в соответствии с разъяснениями ЦБ РФ на период действия моратория с 8 марта по 23 апреля доход будет начисляться по ставке 2/3 ставки рефинансирования (6,67% годовых при ставке 10% в настоящее время), а с 24 апреля до окончания 4-го купона (6 сентября) по ставке 9,47% годовых. На собрании 3 марта держателям бондов "Пересвета" будет предложено согласиться на новые условия по облигациям. В частности, в рамках реструктуризации срок погашения бумаг БО-П01 предлагается перенести на 2035 год, и установить ставку на весь период с 6 сентября 2017 года до погашения бумаг в размере 0,51% годовых. Держателям облигаций серии БО-П01 предлагается отступное в размере по 5,08 рубля на 1 облигацию за согласие на реструктуризацию.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) погасило по 4% от номинала выпусков облигаций 17-й и 18-й серий на общую сумму около 400 млн рублей. В частности, по облигациям 17-й серии "Мечел" должен был произвести погашение на сумму 200 млн рублей. Обязательства исполнены на сумму 199,999 млн рублей "по причине отсутствия у эмитента сведений о банковских реквизитах получателей платежа, в связи с нахождением 15 штук облигаций на счете неустановленных лиц", указывается в сообщении. По облигациям 18-й серии компания должна была произвести погашение на сумму 200 млн рублей. Обязательства исполнены на сумму 199,999 млн рублей из-за того, что 3 облигации находятся на счете неустановленных лиц. Данные бумаги общим номинальным объемом 10 млрд рублей были реструктурированы. Держатели этих бумаг отказались от оферт в июне 2016 года в обмен на повышение ставки купона. Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске 17-18-й серий в июне 2016 года.