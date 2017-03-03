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03 марта 2017 года 09:42

Без снижения запасов в США меры ОПЕК нельзя признать удачными

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу. Нефть незначительно меняется в цене в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг после роста до исторических максимумов накануне.

Инвесторы следили за корпоративными новостями и статданными из США.

Как сообщалось, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 19 тыс. и составило минимальные с 1973 года 223 тыс.

Также важным событием для рынка стали заявления члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лейл Брейнард о том, что экономика США движется к более стабильному росту и постепенное повышение базовой процентной ставки, вероятно, станет уместным в скором времени.

Л.Брейнард всегда считалась сторонницей мягкой денежно-кредитной политики, в прошлом она призывала к постепенному повышению ставок и отмечала риски для американской экономики, связанные со слабым глобальным подъемом.

Ее коллега Джером Пауэлл, также выступавший в четверг, отметил, что аргументы в пользу повышения базовой процентной ставки на мартовском заседании налицо и этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече руководства ЦБ.

"Неудивительно, что рынок взял паузу в четверг, но инвесторы все еще полны оптимизма, - говорит главный инвестиционный стратег Rockefeller & Co. Джимми Ченг. - Трейдеры могут себе позволить совершать сделки на основе прогнозов, ожиданий и обещаний".

Акции ритейлера одежды Abercrombie & Fitch выросли на 14%, несмотря на то, что компания сократила прибыль и выручку в прошлом квартале.

Цена акций сети бургерных Shake Shack упала на 2,6%, поскольку прогноз выручки на 2017 год, озвученный компанией, не оправдал ожидания рынка.

Капитализация сети супермаркетов Kroger Co. уменьшилась на 4,3%. Чистая прибыль компании в октябре-декабре понизилась до $506 млн с $559 млн за тот же квартал предыдущего года, однако оказалась лучше прогнозов эксперта, как и квартальная выручка.

Рыночная стоимость сети книжных магазинов Barnes & Nobles уменьшилась на 8,6% на слабых квартальных финпоказателях.

Бумаги производителя спецтехники Caterpillar упали в цене на 4,3% на новости, что власти США провели обыск в офисе компании. Есть сведения, что это связано с подозрениями в налоговых махинациях в швейцарском подразделении Caterpillar.

Также в четверг стартовали торги акциями компании Snap, владельца соцсети Snapchat. Компания была оценена в ходе IPO почти в $24 млрд, цена за акцию в ходе размещения в среду была определена на уровне $17, что выше первоначального коридора в $14-16, за счет высокого спроса на бумаги.

В первый день торгов котировки Snap взлетели на 44%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 2 марта понизился на 112,58 пункта (0,53%) и составил 21002,97 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 14,04 пункта (0,59%) - до 2381,92 пункта.

Nasdaq Composite потерял 42,81 пункта (0,73%) и составил 5861,22 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу, акции нефтяных и горнодобывающих компаний дешевеют вслед за падением цен на сырьевые товары.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - также на 0,6%, южнокорейский KOSPI - на 1,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%.

Трейдеры, возможно, решили взять передышку перед пятничным выступлением председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен, пишет MarketWatch.

Участники рынка ждут от Дж.Йеллен сигналов о том, насколько вероятен подъем базовой ставки Центробанком на мартовском заседании.

Возросшие ожидания скорого повышения ставки Федрезервом способствовали существенному укреплению доллара США относительно других мировых валют.

Этот фактор, одновременно с данными о росте запасов энергоносителей в США, привел к падению цен на нефть на торгах в четверг, что оказывает давление на акции азиатских нефтекомпаний в пятницу.

Котировки бумаг австралийских Santos и Woodside Petroleum снизились в ходе торгов соответственно на 2,7% и 1%, японской Inpex - на 3,4%.

Цены на золото также резко упали на фоне укрепления американской валюты. Ожидаемый рост процентных ставок в США сокращает привлекательность золота как инвестиционного инструмента, отмечают эксперты.

Бумаги австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto подешевели на 4%, Fortescue Metals - на 5,6%, Zijin Mining - на 4,5%.

Возросшие ожидания роста процентных ставок в США также спровоцировали активную продажу инвесторами краткосрочных бондов, что привело к существенному росту доходностей бумаг. Так, доходность трехмесячных казначейских векселей США к закрытию рынка в четверг поднялась до 0,668% - максимума с октября 2008 года.

Этот фактор негативно отразился на акциях японских компаний, которые являются крупными владельцами американских госбумаг.

Стоимость акций Mitsubishi UFJ Financial опустилась в ходе торгов на 0,9%, Nomura Holdings - на 0,8%.

Котировки бумаг южнокорейских авиакомпаний падают на сообщениях местных СМИ о том, что власти Китая запретили крупнейшим туроператорам страны продавать туры в Южную Корею в связи с намерением Сеула разместить в стране системы ПРО.

Акции Korean Air Lines упали в цене в пятницу на 5,5%, Asiana Airlines - на 6,2%.

Стоимость бумаг японской Nintendo Co. подскочила в ходе торгов на 4,1% благодаря успешному старту продаж новой игровой консоли, выпущенной компанией - Switch.

Нефть незначительно меняется в цене в пятницу после резкого падения накануне, в результате которого цены обновили минимум за три недели.

Инвесторы опасаются, что рост добычи и запасов в США может свести на нет усилия ОПЕК по сокращению поставок топлива.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:52 МСК поднялась на $0,05 (0,09%) - до $55,13 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,28 (2,27%) - до $55,08 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,03 (0,06%) - до $52,64 за баррель. Контракт подешевел на $1,22 (2,27%) - до $52,61 за баррель по итогам предыдущей сессии.

На этой неделе представители стран ОПЕК объявили, что соблюдают договоренности о сокращении добычи примерно на 90%. Россия, не входящая в ОПЕК, но также участвующая в соглашении, сообщила о снижении добычи опережающими темпами в феврале.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, уменьшила добычу в феврале во второй месяц подряд, сокращение составило 90 тыс. баррелей в сутки, до 9,78 млн б/с. При этом целевой показатель добычи в стране составляет 10,06 млн б/с.

ОПЕК в целом добывала в прошлом месяце 32,17 млн б/с, на 65 тыс. б/с меньше, чем в январе.

Между тем Минэнерго США ранее сообщило, что запасы нефти в стране выросли на 1,5 млн баррелей по итогам прошлой недели, до рекордных в истории 520,2 млн баррелей.

Эксперты отмечают, что без снижения запасов в США меры ОПЕК нельзя признать удачными.


Опубликовано: /Финмаркет/
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