Рынок акций завершит неделю в диапазоне 2040-2065 пунктов по индексу ММВБ - Промсвязьбанк

Российский рынок акций не продемонстрировал направленного движения в четверг, трейдеры взяли передышку после активного подъема накануне ввиду опасений потери импульса к росту на глобальных рынках и слабой динамики цен на нефть, внутри дня опустившейся к 4-х недельным минимумам (55.5 долл./барр.), что вызвало локальное ослабление курса рубля, отмечает эксперт Промсвязьбанка Илья Фролов.

Ключевой идеей сегодня стали акции банков благодаря сильной отчетности по МСФО за 2016г. Сбербанка (ао: +2.1%; ап: +1.4), превзошедшего ожидания рынка по чистой прибыли. Кроме того, взлетели в стоимости бумаги Европлана (+7.6%), но реакцию здесь нельзя считать рациональной – компания объявила о планах разместить дополнительные 120 млн акций, при этом несогласные с допэмиссией акционеры смогут продать бумаги с 12%-ным дисконтом. Упали после финансовой отчетности акции Мосбиржи (-3.4%), что стало реакцией на снижение чистой прибыли, а значит, ориентир по дивидендам может быть понижен. В нефтегазовом секторе росли акции Сургутнефтегаза (ап: +1.5%) на ослаблении рубля, а также Татнефти (ао: +2.7%; ап: +3.0%). Слабо выглядел Газпром (-1.3%), не преподнесший положительного сюрприза инвесторам – размер дивидендных выплат, по заявлениям менеджмента, может быть заморожен в 2017-2019гг. Также хуже рынка торговались бумаги ЛУКОЙЛа (-0.5%) и Роснефти (-1.1%).

В металлургическом и сталелитейном секторе аналитик банка отметил снижение бумаг Северстали (-2.7%), НЛМК (-2.7%) и ММК (-0.5%) на опасениях снижения цен на сталь, а также коррекцию в Распадской (-2.2%) и ТМК (-3.0%). Акции Яндекса прибавили более 2% после новости о назначении нового главы сервиса Яндекс.Деньги. Телекоммуникационные операторы завершили день разнонаправленным изменением котировок (МТС: +0.6%; МегаФон: -1.9%). В секторе электроэнергетики наблюдалось серьезное снижение почти по всему спектру наиболее ликвидных акций (ФСК ЕЭС: -5.3%; Интер РАО: -4.4%; РусГидро: -1.0%) – фиксация прибыли по части позиций, сформированных в середине недели. По факту выхода отчетности скорректировался Аэрофлот (-1.9%), несмотря на заверения менеджмента о готовности направить 50% от чистой прибыли на выплату дивидендов.

"Рынок акций нащупал зону поддержки, но для развития полноценного импульса к росту пока не хватает драйверов. Мы полагаем, что рынок может взять курс на консолидацию вблизи текущих уровней и завершить неделю в диапазоне 2040-2065 пунктов по индексу ММВБ", - заключает И. Фролов.