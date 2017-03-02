«Бежевая книга» и заявления представителей ФРС США говорят об увеличении шансов на повышение ставки в марте - Julius Baer

"Свежая «Бежевая книга» (доклад о состоянии экономики США), опубликованная в среду в рамках подготовки к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, запланированному на 15 марта, говорит о том, что американский бизнес достаточно оптимистично настроен по поводу экономического прогноза на краткосрочный период, и экономика росла умеренными темпами, - отмечает главный стратег по валютам и Глава экономического отдела по Германии Julius Baer. - Это соотносится с более благоприятными, чем ожидалось, данными Института управления снабжением, что подталкивает индикаторы экономической неожиданности (economic surprise indicator) США к новым высотам. Степень вероятности повышения ставки в марте, рассчитываемая на основах данных о фьючерсах на Федеральные фонды, выросла до 84%, что поддержало доллар США, в особенности по отношению к японской иене. Член совета управляющих ФРС США Лейл Брейнард и глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан высказались в поддержку повышения, что увеличивает вероятность повышения ставки в марте. Мы уверены в нашем прогнозе, что доллар США возобновляет укрепление в то время как ФРС США готовится к повышению ставок на своей мартовской встрече".