Рубль активизировал снижение к доллару и евро днем в четверг на фоне усилившегося падения нефти

Москва. 2 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти.

Курс доллара США составил 58,53 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,59 руб./EUR1, повысившись на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 19 копеек, до 59,91 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 3 марта на 2,91 копейки, до 58,4067 руб./$1, и понизил курс евро на 2,19 копейки, до 61,5198 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", усиление снижения курса рубля к доллару и евро на дневных торгах 2 марта связано с усилившимся падением на рынке нефти, которая продолжает дешеветь в четверг после падения накануне на данных о росте запасов нефти в США до рекордного уровня в 520,2 млн баррелей. По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране выросли на 1,5 млн баррелей по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК опустилась на 0,8% - до $55,91 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени также на 0,8% - до $53,4 за баррель.

По мнению аналитика ВТБ 24 Алексея Михеева, тот факт, что пара "доллар-рубль" торгуется выше отметки 58 руб./$1, соотносится с текущими ценами на нефть. "Нефть в рублях вернулась к нормальному уровню 3300 рублей за баррель, нефть в долларах остается в районе $56-57 за баррель, так что неудивительно, что пара "доллар-рубль" находится чуть выше 58 руб./$1. Рубль пока оценен адекватно к нефти, и дальнейший его рост возобновится только вместе с нефтью", - считает он.

"С восстановлением спроса на риск на мировых площадках интерес к carry trade с рублевыми активами постепенно снижается. Большинство валют развивающихся экономик в ближайшие дни останутся под давлением резкого пересмотра вероятности действий Федрезерва США на ближайшем заседании. Рубль традиционно менее подвержен этому влиянию и, вероятно, продолжит следить лишь за динамикой нефтяного рынка", - считает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, одной из причин роста доллара являются ожидания рынка относительно повышения учетной ставки ФРС США уже на заседании 14-15 марта. "В этом игроков убеждают комментарии чиновников ФРС, которые не видят препятствия для ужесточения кредитно-денежной политики", - полагает он.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на мартовском заседании составляет 86%, тогда как неделей ранее такая возможность оценивалась лишь в 36%. Рост ожиданий подъема ставки обусловлен заявлениями члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард. Выступая в Гарвардском университете в среду, она заявила, что экономика США движется к более стабильному росту, и постепенное повышение базовой процентной ставки, вероятно, станет уместным в скором времени.

Аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина подчеркивает, что пока рубль не показывает значимого ослабления, однако повышенные внешние долговые выплаты в марте и общий негатив на рынках развивающихся валют может спровоцировать снижение курса российской валюты. "Мы ожидаем ослабление рубля в ближайшие дни к уровню 59 руб./$1", - прогнозирует она.

В свою очередь, Михаил Поддубский из Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) ожидает, что в марте рубль может начать снижаться более быстрыми темпами. "На горизонте марта мы видим риски локального ослабления российской валюты. Отдельным фактором риска для рубля может стать некоторое ухудшение ситуации с валютной ликвидностью. На март приходится локальный пик выплат по внешнему долгу (совокупный объем - около $15,9 млрд, объем чистых выплат по 30 крупнейшим компаниям, по оценке ЦБ РФ, составляет $7,25 млрд). Однако значительного ухудшения ситуации с валютной ликвидностью мы не ожидаем. В случае необходимости ЦБ РФ, скорее всего, может задействовать валютное РЕПО, что будет удерживать ситуацию с валютной ликвидностью в приемлемых рамках. Кроме того, имеет место приток в страну валюты от удачных размещений российскими компаниями евробондов ("РусАл", "Полюс", "Северсталь")", - считает он.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг снизились по отношению к предыдущему дню. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 7 базисных пункта (б.п.) - до 10,2% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 5 б.п. - до 10,28% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 10,43% годовых, ставка на 3 месяца опустилась также на 1 б.п. - до 10,45% годовых, а ставка на 6 месяцев снизилась на 2 б.п. - до 10,46% годовых.

Аналитик банка "Зенит" Владимир Евстифеев подчеркивает благоприятный характер текущей конъюнктуры российского денежно-кредитного рынка. "Причинами сохранения краткосрочных процентных ставок на невысоком уровне являются минимальные движения ликвидности и окончание налогового периода. С учетом ожидаемого притока денег в банковскую систему по каналу бюджета и относительно невысоких объемов абсорбирования ликвидности со стороны Центробанка, конъюнктура денежного рынка должна продолжить улучшение", - полагает он.