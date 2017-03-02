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Главная / Мнения аналитиков / Продолжаем внимательно следить за уровнем 1,05 в паре евро/доллар - Saxo Bank
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02 марта 2017 года 16:28
Продолжаем внимательно следить за уровнем 1,05 в паре евро/доллар - Saxo Bank
"Пара евро/доллар остается под давлением, тогда как двухлетние ставки в Германии находятся на уровне -0,8%, отражая крупномасштабные покупки со стороны ЕЦБ в рамках программы количественного смягчения. Двухлетний бенчмарк США обновил циклические максимумы выше 1,25% (размер спреда превысил 2%!), и на этом фоне евро/доллар может протестировать новые минимумы, пока рынки готовятся к повышению ставки ФРС. Причем этот сценарий может реализоваться, несмотря на угасание беспокойства по поводу европейских рисков. Отметка 1,05 представляет собой важный психологический триггер, ниже которого пара давно не опускалась во время продаж после декабрьского ужесточения политики ФРС. Доллар черпает силы из крепнущей уверенности в скором повышении ставки, однако рост будет умеренным до тех пор, пока кривая ожиданий не продемонстрирует более значимые изменения. В феврале инфляция в Германии превысила отметку 2% впервые с 2012 года, что не может не волновать "ястребов" в стане ЕЦБ. Продолжаем внимательно следить за уровнем 1,05 в паре евро/доллар", – комментирует ситуацию главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди.
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02 марта 2017 года 18:44
Российский рынок акций не продемонстрировал направленного движения в четверг, трейдеры взяли передышку после активного подъема накануне ввиду опасений потери импульса к росту на глобальных рынках и слабой динамики цен на нефть, внутри дня опустившейся к 4-х недельным минимумам (55.5 долл./барр.),... читать дальше
.02 марта 2017 года 18:13
«Бежевая книга» и заявления представителей ФРС США говорят об увеличении шансов на повышение ставки в марте - Julius Baer
"Свежая «Бежевая книга» (доклад о состоянии экономики США), опубликованная в среду в рамках подготовки к заседанию Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, запланированному на 15 марта, говорит о том, что американский бизнес достаточно оптимистично настроен по поводу экономического... читать дальше
.02 марта 2017 года 17:36
В четверг, 2 марта, российский фондовый рынок после вчерашней передышки (+1,2% по индексу ММВБ) продолжил коррекционное движение вниз, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Сегодня и рублевый, и валютный индикаторы отечественного рынка торгуются в красной зоне: при этом ММВБ... читать дальше
.02 марта 2017 года 16:50
"Во второй половине торгов российские активы продолжат следовать за динамикой рынка энергоносителей, где мы ожидаем возвращения покупателей и попытки нефти марки Brent подняться выше 56 долларов. В такой ситуации спрос на нашем рынке будет преобладать, что позволит рублю и основным фондовым... читать дальше
.02 марта 2017 года 16:04
осле технического отскока снижение рынка может продолжиться. Фактически, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, по составу ожиданий российский рынок возвращается к состоянию середины осени, то есть к значениям около 1950 пунктов по ММВБ. С другой стороны, нефть пока торгуется в узком... читать дальше
.02 марта 2017 года 16:00
Москва. 2 марта. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти. читать дальше
.02 марта 2017 года 15:18
"Большинство основных бумаг торгуется в "зеленой зоне", индекс ММВБ прибавляет 0,8%. Позитивными драйверами являются рост на американском рынке, отчетность и технические факторы. На внешних рынках пока слабый оптимизм. В фокусе находятся статистика инфляции и безработицы в еврозоне, которая даст... читать дальше
.02 марта 2017 года 15:01
Котировки черного золота попали под давление после публикации отчета о запасах в США, отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Внешэкономбанк оценил масштабы роста экономики в январе. Объявлены лидеры по росту зарплат в прошедшем году. Вечером в среду... читать дальше
.02 марта 2017 года 14:42
Позитивные данные по инфляции пока не станут поводом для смягчения денежно-кредитной политики - Raiffeisenbank
Инфляция в России на неделе с 21 по 27 февраля 2017 года опустилась до нуля н./н. и до 4,6% г./г., накопленный с начала года показатель составил 0,8%. Как отмечается в обзоре Raiffeisenbank, пока позитивная динамика г./г. в первую очередь определяется высокой базой начала 2016 г., тогда темпы... читать дальше
.02 марта 2017 года 14:18
"В четверг, 2 марта, негативный внешний фон оказывает давление на российские индексы акций, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Дело в том, что цены на нефть марки Brent продолжают отыгрывать рост запасов и добычи сырой нефти в США, статистика... читать дальше
.02 марта 2017 года 14:00
Стабилизация рубля около 61-63 к доллару может произойти уже в конце марта или в начале апреля - Локо-Банк
"Ожидаемо рубль не показал укрепления, торгуясь около 58,4 за доллар при стоимости нефти на уровне $56,2 за баррель Brent. Хотя нефть, учитывая слухи и выполнение плана ОПЕК, может достигнуть новых высоких уровней, для рубля наступил тяжелый период. Продавцов валюты на рынке будет мало, учитывая... читать дальше
.02 марта 2017 года 13:46
"В четверг с утра рубль дешевеет относительно доллара, торги проходили в районе 58,35-58,55 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Давление оказывает укрепляющаяся американская валюта, а поддержку – сохраняющийся... читать дальше
.02 марта 2017 года 13:22
Цены на золото остаются в узком диапазоне $1239-1244 за унцию в преддверии завтрашнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "Рынок затаил дыхание, так как вероятность повышения ставки ФРС в марте достигла... читать дальше
.02 марта 2017 года 13:02
"В 2008 году Газпром добывал 550 млрд куб. м. газа в год, по итогам 2016 года – 419 млрд куб. м., - констатирует главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев. - Падение добычи практически на четверть, не говоря уже о кратном снижении цен на природный газ за прошедшее время. С максимума 2008 г.... читать дальше
.02 марта 2017 года 12:42
"Что касается рублевых пар, то по ним пока нет никакой внятной идеи. Нефть в рублях вернулась к нормальному уровню 3300, нефть остается в районе $56-57, так что неудивительно, что доллар-рубль колеблется вокруг 58. Рубль пока оценен адекватно к нефти, и дальнейший его рост продолжится только... читать дальше
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