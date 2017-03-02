После технического отскока снижение рынка акций может продолжиться - "Открытие Брокер"

После технического отскока снижение рынка может продолжиться. Фактически, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, по составу ожиданий российский рынок возвращается к состоянию середины осени, то есть к значениям около 1950 пунктов по ММВБ. С другой стороны, нефть пока торгуется в узком диапазоне, но может оказаться в ситуации распродаж, если у спекулянтов закончится терпение.