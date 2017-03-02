Вероятно закрытие в районе 2070 пунктов по индексу ММВБ - ИК "Фридом Финанс"

"Большинство основных бумаг торгуется в "зеленой зоне", индекс ММВБ прибавляет 0,8%. Позитивными драйверами являются рост на американском рынке, отчетность и технические факторы. На внешних рынках пока слабый оптимизм. В фокусе находятся статистика инфляции и безработицы в еврозоне, которая даст "пищу" для раздумий на ближайшее заседание ЕЦБ, которое, напомню, состоится через неделю, 9 марта. Ожидаю закрытие в районе 2070 пунктов по индексу ММВБ, ослабление рубля сдержит рост на фондовом рынке, тем не менее, большинство основных бумаг, скорее всего, закроется ростом в пределах 1,5%", - указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.