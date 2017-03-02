Позитивные данные по инфляции пока не станут поводом для смягчения денежно-кредитной политики - Raiffeisenbank

Инфляция в России на неделе с 21 по 27 февраля 2017 года опустилась до нуля н./н. и до 4,6% г./г., накопленный с начала года показатель составил 0,8%.

Как отмечается в обзоре Raiffeisenbank, пока позитивная динамика г./г. в первую очередь определяется высокой базой начала 2016 г., тогда темпы роста цен м./м. в январе-феврале были несколько выше обычных.

"Продолжают помогать и временные факторы: снижаются цены на ряд продуктов, занимающих заметную долю в ИПЦ. Так, цены на мясо птицы и свинину с начала года упали на 1%, на сахар и яйца - на 5,5% и на 3%. При этом системное замедление инфляции не так заметно: цены растут как на большинство продуктов питания, так и на непродовольственные товары (на одежду, а/м, бензин). Мы полагаем, что в том числе по этим причинам позитивные данные по инфляции пока не будут являться поводом для оптимизма ЦБ и для смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время".