Стабилизация рубля около 61-63 к доллару может произойти уже в конце марта или в начале апреля - Локо-Банк

"Ожидаемо рубль не показал укрепления, торгуясь около 58,4 за доллар при стоимости нефти на уровне $56,2 за баррель Brent. Хотя нефть, учитывая слухи и выполнение плана ОПЕК, может достигнуть новых высоких уровней, для рубля наступил тяжелый период. Продавцов валюты на рынке будет мало, учитывая необходимость платить по внешним долгам, а макроэкономические факторы, в виде повышения ставки ФРС и снижения ставки ЦБ, вполне могут продавить рубль до 61-62 уже в марте. Правительство назвало приемлемым курс в районе 60-65 за доллар, при этом экспортерам нужен курс около 70. Наиболее вероятная стабилизация около 61-63 к доллару, и это может произойти уже в конце марта или в начале апреля. Дальнейшая девальвация в текущих условиях вряд ли возможна, но кратковременное падение в район 65 нельзя исключать", - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин.