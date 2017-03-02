Дальнейшая динамика цен на золото будет зависеть от движения доллара в пятницу - Sberbank CIB

Цены на золото остаются в узком диапазоне $1239-1244 за унцию в преддверии завтрашнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Рынок затаил дыхание, так как вероятность повышения ставки ФРС в марте достигла 80% после комментариев чиновников ФРС Уильяма Дадли и Джона Уильямса, и с тех пор доходность 10-летних гособлигаций США выросла на 15 базисных пунктов. Несмотря на восходящий тренд по доллару, в котором теперь учтена высокая вероятность повышения ставки на заседании ФРС 15 марта, цены на золото остаются относительно устойчивыми. Такая ситуация отчасти обусловлена нейтральной макростатистикой в США, хотя сейчас рынок придает ей меньше значения, чем раньше. Помимо выступления главы ФРС важным фактором для рынка будут данные по числу рабочих мест в США за февраль, которые выходят 10 марта", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков, в пятницу выступление Д.Йеллен должно определить вектор дальнейшего движения доллара, так как она может просигнализировать о перспективах повышения ключевой ставки в марте. В периоды, когда процентные ставки растут, участники рынка обычно инвестируют в более устойчивые основные валюты, а активы, по которым не выплачиваются проценты (такие как золото), кажутся им менее привлекательными. "Если выступление Джанет Йеллен в пятницу укрепит рынок в его ожиданиях, это будет негативным фактором для цен на золото", - пишут эксперты.