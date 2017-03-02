Дальнейший рост рубля продолжится только вместе с нефтью - ВТБ 24

"Что касается рублевых пар, то по ним пока нет никакой внятной идеи. Нефть в рублях вернулась к нормальному уровню 3300, нефть остается в районе $56-57, так что неудивительно, что доллар-рубль колеблется вокруг 58. Рубль пока оценен адекватно к нефти, и дальнейший его рост продолжится только вместе с нефтью. А для этого мы должны наконец увидеть старт общего падения доллара", - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.