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02 марта 2017 года 11:46

Рынок акций РФ утром продолжает корректироваться вверх, ММВБ превысил 2070п во главе со Сбербанком

Москва. 2 марта. Рынок акций РФ утром в четверг продолжает корректироваться вверх на фоне общемирового фондового ралли, индекс ММВБ превысил 2070 пунктов во главе с бумагами Сбербанка России, опубликовавшего сильный отчет за 2016 год по МСФО.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2074,72 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1119,33 пункта (+0,9%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар стоит 58,39 рубля (+0,09 рубля).

В лидерах роста выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,8% и +3,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), Сбербанка (+1,7% и +1,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%).

Сбербанк увеличил в прошлом году чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза - до 541,9 млрд рублей по сравнению с 229,9 млрд рублей чистой прибыли в 2015 году. В четвертом квартале банк получил чистую прибыль в размере 141,8 млрд рублей, что вдвое больше показателя за аналогичный период 2015 года (72,6 млрд рублей). Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали чистую прибыль Сбербанка за 2016 год на уровне 517 млрд рублей, в четвертом квартале 2016 года - 116,5 млрд рублей.

Просели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Индексы в США в среду обновили исторические максимумы после выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе и на фоне усилившихся ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) повысит процентные ставки на заседании 14-15 марта.

Оценка трейдерами вероятности повышения базовой ставки Федрезервом на мартовском заседании, согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, в среду выросла до 60%, по сравнению с 50% в понедельник и 36% неделей ранее. Помогли в этом заявления руководителей ФРС о возможности скорого повышения стоимости кредитования.

Вместе с тем выступление Д.Трампа в Конгрессе, хотя и не содержало особой конкретики, позволило инвесторам надеяться на то, что он выполнит предвыборные обещания в части снижения налогов и повышения госрасходов, сообщает CNBC.

В Азии в четверг также преобладал рост индексов (Япония выросла до максимума с декабря 2015 года, хотя просел Китай) благодаря возросшему оптимизму в отношении перспектив политики президента США Д.Трампа; плюсует Европа (FTSE, S&P 350 прибавляют в пределах 0,1%).

На нефтяном рынке в четверг цены отступают после публикации данных о росте запасов нефти в США до рекордного уровня по итогам прошлой недели.

Данные Минэнерго США, опубликованные в среду, указали на увеличение запасов нефти в стране за неделю на 1,5 млн баррелей (до рекордных 520,2 млн баррелей), рост зафиксирован по итогам восьмой недели подряд.

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 31 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 9,032 млн б/с.

Рост добычи нефти в США может нивелировать усилия государств ОПЕК и нефтедобывающих стран, не входящих в организацию, по ограничению поставок нефти на мировой рынок, что серьезно беспокоит экспертов, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $56,24 за баррель (-0,2%), мартовская цена WTI - $53,63 за баррель (-0,4%).

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, на мировых рынках акций сохраняется позитивная динамика под влиянием "необычной нормальности" доклада Д.Трампа перед Конгрессом, в частности, переходом от конфронтации к более взвешенной позиции, при этом оптимизм поддержало подтверждение планов направить на инфраструктурные проекты $1 трлн и провести серьезную налоговую реформу. Российский рынок акций следует общему тренду, но оптимизм может быть нарушен опасениями по поводу восстановления баланса нефтяного рынка в свете рекордного роста запасов энергоресурсов в США.

Аналитики Sberbank CIB также отмечают, что рынок акций РФ восстанавливается благодаря оживлению спроса на риск после выступления Д.Трампа. Мировые рынки почувствовали облегчение после выступления президента США, также поддержку оказала статистика по PMI в Китае. В своем выступлении в Конгрессе Д.Трамп уделил гораздо больше внимания темам, потенциально благоприятным для рынка (то есть расходам на инфраструктурные проекты), а не таким, которые скорее могут его дестабилизировать (то есть протекционизму и "врагам" - как внешним, так и внутренним). Кроме того, оценка рынком вероятности повышения ставки на заседании ФРС 15 марта выросла почти в два раза и составляет около 80%, чему способствовали заявления глав некоторых региональных банков ФРС.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, после многодневного падения российский рынок оказался существенно перепроданным, что является главным поводом для отскока с начала марта.

Рыночные обозреватели не нашли особых деталей в речи президента США Д.Трампа по поводу экономического рывка, но для рынка это не стало проблемой. Более того, очередные выступления представителей ФРС повысили вероятность изменения ставки в марте до 80%, что также не остановило "быков". В какой-то мере решимость ФРС можно рассматривать в качестве подтверждения силы американской экономики. Впрочем, рост банковского сектора прямым образом связан с надеждами на увеличение доходности казначейских обязательств.

На российском рынке наблюдается повышенная активность в бумагах отчитывающихся компаний. У индекса ММВБ сильные поводы для продолжения отскока могут быстро сойти на нефти и рынок вновь развернется вниз.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+5,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+3,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,4%), "префы" МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+3,7%) и "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+2,3%).

Прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 2016 году по сравнению с 2015 годом выросла на 72,5%, до 11 млрд рублей.

Просели акции МКФ "Красный Октябрь" (-3,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-2,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,4%), "Мосбиржи" (-1,2%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-0,8%).

Акции "Аэрофлота" корректируются вниз после взлета накануне на 7,4% в ожидании отчета за 2016 год по МСФО. Вышедший в четверг отчет показал чистую прибыль в размере 38,826 млрд рублей против убытка в 6,5 млрд рублей годом ранее. Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал чистую прибыль в размере 36,3 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 6,696 млрд рублей (из них 1,928 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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