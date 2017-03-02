Внимание рынка нефти к данным по запасам сырья в США продолжает нарастать - Росбанк

"Инициатива рубля укрепиться ниже 58.0 против доллара США в ходе торгов вновь не нашла поддержки у широкого рынка, - отмечают эксперты Росбанка. - Поступательное восстановление локальных активов и неплохие результаты аукционов ОФЗ не выглядели убедительно против волатильной сессии на рынке нефти, внимание которого к данным по запасам сырья в США продолжает нарастать. Это может стать фактором для негативного начала торгов, особенно от текущего уровня 20-дневного скользящего среднего (58.36). По еженедельным данным Департамента Энергетики США, коммерческие запасы прибавили всего 1.5 млн барр., однако в своей совокупности достигли очередного исторического рекорда 520 млн барр. При этом рост добычи ускоряется поступательными темпами и уже превысил 9.0 млн барр./сутки. ОПЕК пока не комментирует рост предложения в США, оставляя эту тему за кадром мониторинга исполнения соглашения до момента регулярного заседания (25 мая)".