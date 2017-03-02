Ожидания по нефти сохраняем на прежнем уровне: $55–57/баррель - Промсвязьбанк

"Оптимизм на рынке нефти не удержался после публикации статданных от Минэнерго США, которые показали рост запасов сырой нефти на 1,5 млн барр., чуть ниже ожиданий, однако камнем преткновения стал тот факт, что уровень запасов вновь вышел на максимальные с 1982 года недельные уровни (520,2 млн барр.), ставя под сомнение эффект от усилий стран ОПЕК+ в сокращении глобального избытка предложения. Добыча нефти в США за минувшую неделю снова выросла, составив 9,03 млн барр./день. Запасы дистиллятов снизились на 0,5 млн барр., бензина – на 0,9 млн барр. Тем не менее, необходимо понимать, что в Америке все еще идет сезонный техрегламент, что обуславливает рост запасов. Ожидания по нефти сохраняем на прежнем уровне: $55–57/баррель", – комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.