Отметка 57 неподвластна нефтяным «быкам» - eToro

"В ходе торгов среды нефть Brent пыталась расти и даже в моменте заглянула за отметку 57, но в очередной раз натолкнулась на оффера и сползла на отрицательную территорию, утратив даже область 56,50, вокруг которой актив в последнее время осциллирует, - комментирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - На безыдейных торгах игроки тщетно пытаются раскачать котировки в рамках диапазона. Официальные данные Минэнерго показали, что на прошлой неделе запасы углеводородов в США выросли на 1.5 млн барр., что вдвое ниже прогнозов. Однако после релиза цены устремились вниз на осознании того, что по результату восьми недель прироста кряду запасы достигли новых рекордных максимумов на уровне 520,2 млн барр. Более того, добыча также продолжила расти, увеличившись на 0,34% или на 31 тыс. барр./сутки до 9,032 млн барр./сутки, а запасы в Кушинге повысились на 0,5 млн барр. Любопытно, что в предыдущие недели, когда сообщалось о рекордных недельных приростах объемов, нефть не только не падала, но даже укреплялась. А в этот раз результат оказался довольно скромным и сильно не дотянул до прогнозов, но мы увидели удешевление актива. Отчасти можно говорить о переполнившейся «чаше терпения» - баррель больше не может игнорировать непрерывные рекорды. Также имеет место быть дефицит катализаторов – игроки хватаются за любой фактор, способный сдвинуть цены с места".

Как бы то ни было, с учетом ситуации в сланцевой индустрии в США и уже отыгранного на данном этапе позитива от соглашения ОПЕК, понижательные риски для Brent по-прежнему преобладают, уверен П. Салас. Особенно на фоне недавнего укрепления позиций доллара, который отыгрывает резкое повышение шансов на ужесточение политики ФРС в этом месяце. Эксперт не ожидает, что в ближайшее время активу удастся совершить пробой психологического уровня 57 и склоняется в пользу его падения под 56.