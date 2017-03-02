Рубль слегка снижается к доллару и евро на открытии торгов четверга на фоне падающей нефти

Москва. 2 марта. Доллар США и евро растут на старте торгов на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слегка снижается к бивалютной корзине на фоне падающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" прошли в диапазоне 58,37-58,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 58,43 руб./$1 (+12 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 61,49 руб./EUR1 (+4 копейки), стоимость бивалютной корзины выросла на 8,5 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 59,8 рубля.

Доллар при этом оказался на 5 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - также на 5 копеек выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение курса рубля к доллару и евро в начале торгов 2 марта связано с негативной динамикой цен на нефть, а также общим укреплением доллара на мировом валютном рынке. Цены на нефть, снизившиеся в среду после публикации данных о росте запасов нефти в США до рекордного уровня по итогам прошлой недели, продолжают опускаться в четверг утром.

Данные Минэнерго США указали на недельное увеличение запасов нефти в стране на 1,5 млн баррелей, при этом уровень запасов нефти повысился по итогам восьмой недели подряд и достиг рекордных 520,2 млн баррелей. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК опустилась на 0,41% - до $56,13 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,5% - до $53,56 за баррель.